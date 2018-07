O centro histórico da cidade do Sabugal, no distrito da Guarda, recebe entre sexta-feira e domingo o evento "Sabugal, Surpreenda os Sentidos", que revive memórias do contrabando e das relações com Espanha.

Segundo a Câmara Municipal do Sabugal, que promove a iniciativa, durante o fim de semana haverá artesanato, gastronomia, animação musical e infantil, dramatização e artes circenses.

O evento vai decorrer no centro histórico daquela cidade próxima da fronteira com Espanha, em particular no Largo do Castelo e no Largo de Alcanizes.

"'Sabugal, Surpreenda os Sentidos' é um evento que se realiza anualmente no centro histórico do Sabugal e que pretende fazer homenagem a esta terra de fronteira, à riqueza das memórias contidas e sedimentadas nas raízes da população atual e às soluções ardilosas de subsistência, como o contrabando e as relações com o país de fronteira, Espanha, lembrando que se trata de uma terra de emigração profunda", refere o município presidido por António Robalo em nota enviada esta quarta-feira à agência Lusa.

A fonte sublinha que na edição deste ano "mais uma vez se prevê uma incursão a estas temáticas de uma perspetiva contemporânea, olhar o passado a partir do presente".

"O evento promove a aproximação dos visitantes a várias formas de arte e cultura de modo a despertar os sentidos", aponta.

A autarquia do Sabugal esclarece que pretende "dinamizar todas as atividades ligadas ao turismo, reforçando e complementando a rede de produtos turísticos concelhios, por intermédio de iniciativas de interpretação da cultura local em épocas específicas, conjugadas num evento que fidelize públicos nacionais e internacionais".

O programa inclui, na sexta-feira, a atividade "Música em Movimento", performances circenses "Ir a Salto e Voltar", um concerto no castelo com Katia Guerreiro (22h) e o espetáculo "O Salto", pelo Chapitô.

No sábado, haverá novamente "Ir a Salto e Voltar" e, às 22h, no castelo, um concerto com David Fonseca.

No terceiro e último dia, domingo, os visitantes serão convidados a entrar nas "Memórias com Histórias", através de uma visita encenada ao centro histórico do Sabugal, no âmbito do Projeto Cultura em Rede Beiras e Serra da Estrela.

Performances circenses e um espetáculo musical de âmbito intermunicipal, intitulado "Fragmentos Sonoros", uma criação de Coruja do Mato, completam o programa da edição deste ano do evento "Sabugal, Surpreenda os Sentidos".