Da programação para o início de 2020, o Salão Brazil, gerido e programado pelo Jazz ao Centro Clube (JACC), destaca a apresentação do novo disco de Paus, bem como o regresso The Legendary Tigerman à sua cidade, com “Metronomy apresenta: One Man Band Tour”.

No dia 11, a sala na baixa de Coimbra recebe uma noite programada por Com Certos Músicos, com “três nomes emergentes da música portuguesa”: Granjo, Gypos e Cancro.

Segue-se, no dia seguinte, um concerto de “Samba ao Centro”, que traz à cidade uma “roda de samba mensal que conta já com dez edições” em Aveiro, e que se pretende que passe a ter regularidade em Coimbra.

A 17, sobem ao palco do Salão Brazil os Lavoisier, que apresentam o novo álbum, “Viagem a um Reino Maravilhoso”, em que a dupla mergulha na poesia e no território de Miguel Torga.

No dia seguinte, é apresentado em Coimbra o projeto brasileiro Venga Venga, “extravagante, tropical e hedonista”, e, no dia 24, há concerto de Paus, no âmbito da ‘tour’ de apresentação do seu novo álbum, “YESS”.

O mês no Salão Brazil termina com o concerto de The Legendary Tigerman, a 31, que volta ao palco sozinho, “acompanhado apenas da sua guitarra, um kit de bateria e um kazoo”.

A programação deste ano conta ainda com concertos do trio The Attic, da pianista francesa Christine Ott e do projeto Incerteza do Trio Certo.