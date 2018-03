O músico Salvador Sobral anunciou hoje o regresso aos palcos através da página oficial do Facebook, com o primeiro concerto a realizar-se no dia 26 de maio no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, estando a preparar novo disco.

“Salvador Sobral promete o regresso aos discos, estando já a preparar o seu segundo álbum de originais que deverá sair ainda em 2018”, pode ler-se no comunicado divulgado hoje pela editora Valentim de Carvalho. No dia 23 de junho, o vencedor do festival Eurovisão da Canção de 2017 sobe ao palco nas EA Live Sessions, em Évora, antes de partir para uma "longa e intensa digressão" em Espanha. Os concertos vão ter lugar nas cidades de Málaga, Barcelona, Valência, Cartagena e San Sebastián, entre 27 de junho e 28 de julho, com destaque para o facto de as datas de Valência e San Sebastián ocorrerem no contexto de festivais de jazz. O anúncio do músico português surge um dia após a escolha do seu sucessor para a próxima edição da Eurovisão, que decorre a 12 de maio, em Lisboa, tendo sido eleita a canção "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal. Salvador Sobral, intérprete da música "Amar pelos Dois", vencedora da edição de 2017 do Festival da Canção, atuou de surpresa, na passada sexta-feira, num concerto do grupo La Canalla, no Teatro Moderno de Cádiz, em Espanha. Salvador Sobral anunciou em setembro que iria fazer uma pausa na carreira, por motivos de saúde e por tempo indeterminado. O músico veio a ser submetido a um transplante cardíaco a 08 de dezembro, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, tendo tido alta em janeiro. Em dezembro, já depois da intervenção cirúrgica, Salvador Sobral lançou o disco “Excuse Me ao vivo”. Salvador Sobral terminou 2017 como um dos premiados dos European Border Breakers Awards e a ser reconhecido, juntamente com a irmã Luísa Sobral, como personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.