Em comunicado, a Câmara de Santarém afirma que o TSB continua encerrado, pelo que a compra de bilhetes, disponível a partir de hoje, faz-se apenas 'online', sendo a lotação do teatro limitada, de forma a cumprir as normas da Direção Geral da Saúde.

“Não havendo lugares marcados, o público irá sentar-se por ordem de chegada e de forma sequencial, em cadeiras intercaladas (não havendo exceções a esta norma)”, sendo obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo de permanência no teatro, afirma.

Segundo o comunicado, as portas do TSB abrirão às 21:15 e fecharão às 21:28, iniciando-se o concerto às 21:30, “não sendo permitidas entradas após o início do mesmo” e estando prevista a restituição do valor do bilhete “em caso de doença ou de sintomas suspeitos de doença”.