«O hip-hop está mais forte do que nunca, o que faz com que toda a gente queira um pedaço». As palavras não são nossas; são de Sam the Kid, em entrevista ao SAPO24, dias antes de atuar no Coliseu dos Recreios com os Orelha Negra – banda que ajudou a fundar – e uma orquestra de 24 elementos, dirigida por Pedro Moreira. Ao proferi-las, talvez Sam the Kid estivesse apenas a elogiar e a proteger a sua dama, o hip-hop enquanto cultura e estilo de vida. Ou talvez tais afirmações tenham sido algo de mais grandioso: uma profecia, digamos.

Chegámos até à rua do Coliseu bem antes da hora marcada e esse último pensamento veio-nos de imediato à cabeça, tal era a fila que se ia desde logo formando para entrar na sala, naquele que foi o primeiro concerto de Sam, a solo, num Coliseu (o segundo está marcado para o dia 8 de novembro, no Porto). Vimos fãs, conhecedores profundos ou meros ouvintes ocasionais, de todas as faixas etárias, cada um com o seu vestuário próprio: quer se vista um pólo ou uma tee dos Wu-Tang Clan, o hip-hop não discrimina. Nem o poderia fazer. Tornou-se marca global; o último reduto de rebelião, mantendo a sua frescura e a sua indomabilidade ao longo de quatro décadas.

Toda a gente, continuamos, quer e quis esta noite um pedaço do hip-hop. E quis um pedaço também de Sam the Kid, que é grosso modo o seu maior representante em Portugal, alvo de rasgadíssimos elogios desde a adolescência, seja qual for o métier: quer enquanto rapper, quer enquanto produtor. Se existe hip-hop no país, boa parte da “culpa” é sua. E se este mesmo hip-hop conseguiu quebrar a barreira do underground e enfiar-se garantida e merecidamente no mainstream, então toda ela será só mesmo dele.

Pelo que não seria preciso a esta multidão de gente que encheu o Coliseu dos Recreios querer um pedaço de hip-hop ou de Sam the Kid. Ele próprio entregou um e outro, ao longo de duas horas onde os beats e a poesia contaram histórias particulares: a do Sam músico, a do Sam melómano, a do Sam que não esquece os camaradas (as homenagens aos já falecidos GQ e Snake foram disso exemplo, e os muitos convidados também), a do Sam que, independentemente daquilo que cresceu e venha a crescer, será sempre Kid – o puto, o sócio, a contagiante expressão alegre de quem ama mesmo aquilo que faz (até porque 'Juventude (É Mentalidade)').

Na sua condição de puto eterno, Sam the Kid não poderia senão começar com uma das maiores influências na vida de um puto: o próprio pai, que subiu ao palco para declamar 'Santiago Maior', poema da sua autoria, já o público havia mostrado alguma impaciência pelos vinte minutos de atraso. E fez todo o sentido que uma celebração do hip-hop começasse com um poema: o rap é, muito sucintamente, a poesia das ruas – versos e trocadilhos e metáforas e jogos de palavras de uma riqueza extraordinária, seja qual for a temática.

Assim como fez todo o sentido que da boca de Sam os primeiros versos tenham sido os de 'A Partir de Agora', tema retirado ao celebrado “Pratica(mente)”, todo ele uma promessa de entrega ao seu People – não só aos fãs, mas também à Chelas que o viu afirmar-se. Chelas, essa área que através do hip-hop foi perdendo bastante da má fama que vinha tendo. Chelas, a magistral – o orgulho de subúrbio, o orgulho no sangue e na identidade. E que também não podia deixar de ser celebrada ao longo do espetáculo, como o foi.