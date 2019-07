O festival, projeto da editora de Coimbra Lux Records, arranca a 31 de outubro, no Salão Brazil, com as atuações de Dirty Coal Train, The Act Ups e Flying Cages, três bandas que participaram no "Coverbilly Psychosis", álbum de tributo aos conimbricenses Tédio Boys, que será editado "brevemente", refere a organização do evento, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A 1 de novembro, o Lux Interior muda-se para o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), onde vai atuar a banda de folk de Coimbra a Jigsaw e Selma Uamusse, que vai editar em vinil pela Lux Records o seu álbum de estreia, "Mati".

O festival termina a 02 de novembro, também no TAGV, com a atuação de Samuel Úria, cantautor português que lançou em 2018 "Marcha Atroz".

A primeira parte será assegurada pelos conimbricenses Mancines, para quem Samuel Úria escreveu a letra da música "O Poço", a ser lançada no próximo disco de originais da banda.