O Museu da Chapelaria inaugura no sábado, em São João da Madeira, uma exposição da marca de design italiano Ilariusss, que, combinando “arte, alta-costura e modernidade”, cria chapéus para estrelas mundiais e personagens da plataforma de subscrição televisiva Netflix.

Segundo a diretora do referido equipamento cultural do distrito de Aveiro, é esse o caso da série “Imperatriz”, cuja protagonista usa um toucado criado pela dupla de designers da Ilariusss, nomeadamente Ilaria Soncini, que fundou a marca em 2013, e Gemma Vernò, que se lhe associou em 2016.

“Mas a marca também regista colaborações com marcas de alta-costura como a Valentino, Cavalli, Jean-Paul Gaultier, Maison Max Mara, Gucci, Fendi, Versace Atelier e Missoni, e dessas sinergias resultam criações usadas por artistas e figuras púbicas internacionais como Beyoncé, Amal Clooney, Serena Williams e Rossy de Palma”, realça Tânia Reis.

A mostra “Ilariusss – Chapelaria Italiana Contemporânea” reúne assim 52 peças, distribuídas por várias “coleções ecléticas” com individualidade própria: Pop, Black Court, Erotika, Rinascita, Trilogy, El Matador e Cyborg.

Para a diretora do Museu da Chapelaria, esse conteúdo permitirá demonstrar o potencial do feltro não apenas como matéria-prima da produção de chapéus, mas também como “produto de luxo”.

“Embora no imaginário coletivo o feltro seja histórica e esteticamente mais tradicional, assumindo-se como um clássico, a marca Ilariusss reinventa este material. Reinterpreta-o, redefine-o, torna-o contemporâneo, apetecível e até erótico”, declara Tânia Reis à agência Lusa.

Essa “lufada de ar fresco” materializa-se em objetos “inconformistas”, que, feitos à medida, cativam as marcas de luxo pelo “detalhe do trabalho manual e as características extraordinárias dos materiais que compõem os chapéus”. Aliando a tradição e produção artesanal do feltro a uma “elegância sofisticada, provocadora, divertida e visionária”, as criações de Ilaria Soncini e Gemma Vernós denunciam ainda uma “paixão comum pelas artes do espetáculo”.

“Cada peça que criam diverte, surpreende e distingue quem a usa. Os feltros em forma de coração, de lábios e de estrela posicionaram esta dupla no mercado da moda e as suas abas recortadas com formas geométricas tornaram-se iconográficas”, revela a diretora do Museu.

Patente ao público até 17 de setembro, a exposição “Ilariusss – Chapelaria Italiana Contemporânea” é precedida, também no próximo sábado, por uma 'masterclass' de chapelaria orientada pelas próprias Ilaria Soncini e Gemma Vernò.

A primeira dessas designers estudou na Academia de Belas Artes de Brera, em Milão, e também no instituto Polimoda de Florença, após o que trabalhou em Berlim, no atelier da designer de chapéus Fiona Bennet.

Em 2011, no âmbito do 9.º Encontro Internacional das Artes do Chapéu, promovido pelo Museu-Ateliê do Chapéu de Chazelles-sur-Lyon, em França, Ilaria Soncini viu uma das suas criações premiada pelo estilista Jean-Paul Gaultier.

“A sua paixão pelo teatro e pelo mundo das artes do espetáculo levou-a depois a colaborar com o Sartoria Brancato, que é o ateliê responsável pela criação de figurinos para o Teatro alla Scalla, de Milão - uma das mais famosas casas de ópera do mundo”, diz Tânia Reis.

Gemma Vernò, por sua vez, estudou no Instituto de Moda Burgo e, já a colaborar com vários designers milaneses, frequentou em Londres o Colégio Kensington e Chelsea, especializando-se em chapelaria para teatro.

Antes de regressar a Milão para criar a marca Gemma Vernò Hats, trabalhou no atelier da conceituada designer de chapéus britânica Victoria Grant. “Aí teve a oportunidade de desenvolver conhecimentos com a criadora cujos chapéus se destacam em eventos como as corridas de cavalos de Royal Ascot e em aparições de personalidades como Rihanna e Madonna”, conta Tânia Reis.