Branko, Kalaf, Riot, El Conductor e Blaya. Ainda se lembra do último concerto do coletivo de "Kalemba (wegue wegue)" ou "Sound of Kuduro"? Cinco anos depois da despedida, com um concerto junto à Torre de Belém, em Lisboa, a banda edita os temas aí tocados.

"Buraka 4 Ever" é um álbum criado a partir das gravações desse concerto, inserido no Globaile, onde as canções mais icónicas do grupo foram tocadas ao vivo pela última vez.

O álbum está disponível no BandCamp e também numa edição especial em vinil 12’’ de formato gatefold. A edição física inclui ainda uma cópia de sete polegadas do primeiro disco promocional, incluindo os temas “Yah!” e “Sem Makas” em vinil roxo.

Alinhamento:

01. Buraka Som Sistema - Sente (Intro)

02. Buraka Som Sistema - Hangover (Bababa)

03. Buraka Som Sistema - Stoopid

04. Buraka Som Sistema - Candonga

05. Buraka Som Sistema - Kalemba (feat. Pongo)

06. Buraka Som Sistema - Vuvuzela

07. Buraka Som Sistema - (We Stay) Up All Night

08. Buraka Som Sistema - Eskeleto

09. Buraka Som Sistema - Sound of Kuduro

10. Buraka Som Sistema - Komba (feat. Kaysha)

11. Buraka Som Sistema - Tira o Pe

12. Buraka Som Sistema - Lights Off