De acordo com a promotora Música no Coração, num comunicado divulgado, “o cartaz para este palco fica completo com os nomes de benji price, Conjunto Cuca Monga, Classe Crua, Fred, Lura, Metamito, vencedor do concurso Music Unlock promovido pela Rádio SBSR.FM, e também Ecto Pluma e Rope Walkers, os outros dois finalistas deste concurso, e Luís Fernandes, finalista do Band & Singer Contest do projecto #OneStep4MusicFest”.

Estes artistas e bandas juntam-se aos anteriormente anunciados Pedro de Tróia, Filipe Karlsson e Golden Slumbers, no palco que tem curadoria da rádio SBSR.FM.

A 26.ª edição do SBSR decorrerá na Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco entre os dias 14 e 16 de julho.

O cartaz do 26.º SBSR inclui, entre outros, ASAP Rocky, C. Tangana, Leon Bridges, Capicua, Hot Chip, David & Miguel, Jamie XX e Kevin Morby.