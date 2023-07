O Rei do Reino Unido foi coroado mais uma vez, desta vez na Escócia, com uma cerimónia religiosa de Ação de Graças na Catedral de St. Giles, em Edimburgo.

A cerimónia, marcada para esta quarta-feira, tinha como objetivo a apresentação das joias da coroa da Escócia, seguidas de uma Procissão do Povo, uma Procissão Real, uma salva de 21 tiros e um voo proporcionado pelos Red Arrows.

O príncipe e a princesa de Gales, William e Catherine, conhecidos como duque e duquesa de Rothesay na Escócia, compareceram à cerimónia.

Coroação Escócia - Carlos III créditos: DR

Do lado de fora, apesar do ambiente de festa comum neste tipo de acontecimento, o dia também foi marcado por protestos de grupos antimonarquia que gritavam: "Not my King" ("Não é o meu Rei", em tradução livre). Como resultado destas manifestações, duas mulheres, de 20 e 21 anos, foram presas por violação da paz, depois de tentarem transpor as barreiras de segurança do lado de fora, segundo o canal britânico SkyNews.

Coroação Escócia - Carlos III créditos: DR

A cerimónia apresentou aspetos seculares da tradição real escocesa, juntamente com algumas partes mais modernas, como peças musicais escritas especialmente para a ocasião, um salmo cantado em gaélico, uma língua falada na Escócia, e o uso de passagens do Novo Testamento em escocês.

Durante a celebração, o ceptro e a coroa das Honras da Escócia foram entregues ao rei, juntamente com a nova Espada Elizabeth, que foi carregada pela remadora olímpica Dame Katherine Grainger.

O primeiro-ministro escocês, Humza Yousaf, também fez uma leitura durante a cerimónia e a homilia foi dada pela Reverenda Sally Foster-Fulton, Moderadora da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, que falou sobre temas relacionados com o meio ambiente.