O cantor lírico tem trabalhado com a BBC Philharmonic Orchestra e com a Royal Opera House, onde se estreou em 2015 no papel de Fenton, da ópera “Falstaff”, de Verdi.

A dupla portuguesa de designers de moda Marques'Almeida, formada por Marta Marques e Paulo Almeida, está nomeada na categoria de melhor designer do ano (“Fashion Designer of the Year”), entre 12 candidatos, que incluem nomes como Maria Cardenas, Luna Del Pinal, Loula Guarin e Raquel Villadares.

Esta dupla foi premiada em 2014, na categoria de Talento Emergente - Moda Feminina dos British Fashion Awards e, em 2015, recebeu o prémio LVMH para Jovens Estilistas de Moda. Em 2018, os Marques'Almeida foram finalistas do prémio BFC/Vogue Designer Fashion Fund.

Desde 2010, a marca tem sido presença assídua na Semana de Moda de Londres, onde se apresentou no passado fim de semana. Este ano levaram também as suas criações à Semana da Moda de Paris e ao Portugal Fashion, no Porto.

O bailarino Nuno Pesqueira, que se destacou internacionalmente na interpretação da Kizomba, na dupla constituída com a espanhola Sara Lopez (Sara Lopez & Nuno Pesqueira) está nomeado, com o seu par, na categoria de melhores dançarinos (“European Tropical Dance performers of the Year”), ao lado, entre outros, dos espanhóis Adrian & Anita, do grupo italiano Alafia e dos franceses Thierry & Cécile.

Os prémios incluem ainda a categoria de melhor atuação de música brasileira ("Brasilian Act of the Year"), sendo candidaos nomes como Aleh Ferrerira, Alvorada, André Santos, Baque de Axe, Bí And The Amanas, Big Ben Jorge, Celeste Caramanna, Da Lata, Iolanda Costa, Luis Morais Sextet, Luis Moretto, Nina Miranda, Tambores Livres e Viramundo.

Os Lukas-Europe Latin Entertainment Awards, em sétima edição, foram criados pela revista britânica Latino Life, para distinguir a expressão latina nos palcos britânicos, entre artistas e criadores de língua portuguesa e espanhola, assim como no setor do desporto.

Os prémios, atribuídos por voto combinado de um júri e do público, serão entregues no próximo dia 06 de novembro, em Londres, no The Bloomsbury Ballroom.

As nomeações e a votação podem ser consultados aqui.