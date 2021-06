Segue o Acho Que Vais Gostar Disto no Instagram (@vaisgostardisto) e no Twitter (@vaisgostardisto)

Alguém te enviou esta newsletter? Podes subscrevê-la aqui. Às sextas-feiras, a newsletter é escrita pelo humorista Guilherme Geirinhas, um conteúdo exclusivo para subscritores.

Enquanto esperas por Loki

A série do Disney Plus “Loki” estreou na semana passada e, apesar das ótimas reviews, tem aquele pequeno problema de termos de esperar sete dias até ao próximo episódio. Eu sei que a plataforma de streaming da Disney não lança conteúdos novos todas as semanas (do modo como a Netflix faz) e que, por isso, tem de fazer render as séries por mais tempo, em vez de publicar os episódios todos de uma vez.

No entanto, tenho a sensação de que, se esta temporada de “Loki” tivesse sido lançada na íntegra, era capaz de levar o Disney+ a níveis de popularidade ainda maiores do que aqueles que tem vindo a ganhar nos últimos meses. Mas, pronto, resta-nos agora aguardar. Enquanto fazes isso, preparei uma lista de conteúdos do Disney Plus que podem acompanhar a tua semana. Vamos a isso.

P.S: Antes destas sugestões, podes ouvir o último episódio do podcast do Acho Que Vais Gostar Disto, no qual eu, a Mariana Santos e o João Dinis recebemos o humorista Guilherme Fonseca para discutir o futuro da Marvel e a rivalidade com a DC. Perfeito para quando estiveres a cozinhar ou no carro num retiro para férias.

WandaVision

A série da Marvel deixou milhões de pessoas à volta do mundo coladas ao pequeno ecrã às sextas-feiras e a discutir o que tinha acontecido em cada episódio nos dias seguintes. As más línguas poderão dizer que fica difícil compreender a série sem ter uma noção geral do universo da Marvel. Por outro lado, pode ser precisamente a razão que te leva a querer descobri-lo. Ao contrário daquilo ao qual nos habituámos nos filmes de super-heróis, “WandaVision” funciona mais como uma homenagem às sitcoms tradicionais americanas, ao mesmo tempo em que utiliza efeitos especiais incríveis para contar a história de um dos melhores casais da Marvel - Wanda e Vision - após os acontecimentos de “Avengers: Endgame”.

The Mandalorian

Se é possível ficar a gostar ainda mais de Star Wars? Sim, é. Depois de nove filmes (em três trilogias) e de outros com histórias adjacentes, os mais céticos poderiam achar que seria difícil encontrar algo mais no mundo das estrelas e galáxias que valesse a pena contar. “The Mandalorian” acontece após o Episódio VI (o terceiro filme da trilogia original) e acompanha a história de um mercenário que, de repente, se vê com a responsabilidade de proteger “um bebé de 50 anos”, popularizado nas redes sociais como Baby Yoda, que pode ser o segredo para desestabilizar a Força. A série já tem duas temporadas disponíveis no Disney+ e é da melhor televisão feita nos últimos anos.

Castle

Qualquer fã de séries gosta de ter aquela série criminal de reserva que pode ir vendo sempre que necessita de alguma adrenalina no dia. Se puder juntar a isso alguma comédia e uma história de amor, melhor ainda. “Castle” estreou em 2009 e conta a história de um escritor de novelas criminais chamado Richard Castle, que passa a ajudar a Polícia de Nova Iorque formando uma parceria improvável com a detetive Kate Beckett. As oito temporadas da série estão cheias de bons crimes, de boa diversão, mas também de momentos que podem levar a lágrima a cair do canto do olho.

Scandal

Shonda Rhimes habituou-nos a séries de grande qualidade começando pela “Anatomia de Grey”, “How To Get Away With Murder” e, mais recentemente, “Bridgerton”, que se tornou um fenómeno na Netflix. Entre estes sucessos está “Scandal”, protagonizado por Kerry Washington, uma advogada especializada, como o nome da série indica, em resolver escândalos. Curiosamente, a parte mais interessante da série não é esta, mas sim o segredo que Olivia Pope, a personagem principal, esconde: uma relação promíscua com o Presidente dos EUA, que acaba por variadíssimas vezes interferir com o seu trabalho e na relação que tem com as pessoas que a rodeiam.

Alias - A Vingadora

O ano era 2001 e J.J. Abrams, realizador responsável (entre muitas coisas) nos últimos anos pela nova trilogia Star Wars, lançava “Alias”, uma série sobre Sidney Bristow (Jennifer Ganrer), uma jovem universitária que de dia era estudante e à noite era espia de um departamento específico da CIA. O seu part-time noturno implicava completa confidencialidade. Contudo, Sidney decide contar ao seu noivo a verdade, o que leva a que, no dia seguinte, este seja assassinado. Depois deste reality check, a estudante-espia começa uma investigação para encontrar quem foi o responsável, com a ajuda do seu amigo, o jornalista Will (um Bradley Cooper em início de carreira). Um dos potenciais culpados? O pai de Sidney, também espião, com o qual não tem uma relação próxima.

Lost

Prontos para mais uma série de J.J. Abrams? E se for aquela que o colocou na ribalta e lhe valeu os primeiros prémios da carreira? “Lost” pode dizer-se que revolucionou por completo a televisão e que, durante alguns anos, foi um fenómeno que colocou milhões de pessoas no mundo inteiro coladas ao ecrã na esperança de descobrir o que tinha acontecido ao grupo de pessoas que acabaram perdidos numa ilha depois de um desastre de avião. A série contém um conjunto de elementos de ficção científica e cada episódio intercala uma história na ilha com um flashbacks que, a pouco e pouco, nos vão mostrando como é que todas aquelas personagens vão ali parar. Ou será que não?

Créditos Finais

Humor: Já há trailer para o próximo projeto de Carlos Coutinho Vilhena. Vai-se chamar “Clube da Felicidade” e tem tudo para correr bem. Vê aqui o trailer.

Já há trailer para o próximo projeto de Carlos Coutinho Vilhena. Vai-se chamar “Clube da Felicidade” e tem tudo para correr bem. Vê aqui o trailer. Lupin: A 2º parte da popular série da Netflix estreou na passada sexta-feira, no mesmo dia em que começou o Euro 2020. Por isso, haverá melhor ideia do que combinar o melhor de dois mundos? Espreita aqui como.

A 2º parte da popular série da Netflix estreou na passada sexta-feira, no mesmo dia em que começou o Euro 2020. Por isso, haverá melhor ideia do que combinar o melhor de dois mundos? Espreita aqui como. Música: Os 51 álbuns mais aguardados do verão para a Pitchfork.

Os 51 álbuns mais aguardados do verão para a Pitchfork. Escolha cinéfila da semana: Este filme (está no Amazon Prime e é um filme de Johnny Depp que ninguém viu).

Este filme (está no Amazon Prime e é um filme de Johnny Depp que ninguém viu). Ainda não ouviste o último episódio do podcast? Eu, o João Dinis, o Miguel Magalhães e o Guilherme Fonseca falámos sobre Marvel vs DC. Podes ouvir aqui

*Assina aqui o nosso podcast

Também queres dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"?

Partilha esta newsletter com amigos e família, que poderão subscrevê-la aqui. Às sextas-feiras, a newsletter é escrita pelo humorista Guilherme Geirinhas, um conteúdo exclusivo para subscritores.

Tens recomendações de coisas de que eu podia gostar? Ou uma review de um dos conteúdos de que falei?

Envia para miguel.magalhaes@madremedia.pt