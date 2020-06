Abertura da época balnear nas praias costeiras do Norte

O que é: Acontece hoje a cerimónia de abertura da época balnear na região Norte, na praia do Senhor da Pedra, em Vila Nova de Gaia, que acontece 12 dias mais tarde do que em 2019. No norte do País, a Praia de Matosinhos, no distrito do Porto, lidera a lista de areais com maior lotação autorizada em tempo de pandemia com 8.300 lugares. Segue-se a praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com capacidade para 5.700 banhistas, e a praia de Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, com uma lotação máxima de 4.500 pessoas.

Quando: A partir de hoje. Além de arrancar mais tarde, a época balnear nas praias costeiras do Norte vai terminar mais cedo, a 30 de agosto, quando no ano passado se prolongou até 15 de setembro. Feitas as contas, os banhistas vão usufruir dos areais menos um mês do que em 2019.

3.º Festival Artes à Vila 2020

O que é: Festival de música e cultura com espetáculos e concertos gratuitos que celebram as origens da música portuguesa. O Artes à Vila transmite os concertos online e em direto a partir do Mosteiro de Santa Maria da Vitória — o Mosteiro da Batalha. Hoje, no programa estão Luís Portugal, Manel Cruz, O Gajo e o Rancho Folclórico Rosas do Lena.

Quando: 20:30

Onde: Aqui.

Rede Cultura 2027 debate o futuro das cidades criativas

O que é: 3.º sessão do “Congresso aos Sábados”, uma iniciativa da Rede Cultura 2027, para refletir sobre o futuro da Cidades Criativas da UNESCO que integram o território, onde se incluem as Cidades Criativas de Leiria, Caldas da Rainha e Óbidos, assumido como uma “tripla valorização mundial nas áreas da Literatura, da Música e do Artesanato”.

Quando: A sessão é emitida em direto, às 15:00

Onde: No Facebook da Rede Cultura 2027, a partir da Livraria de Santiago, em Óbidos, Cidade Criativa da Literatura desde dezembro de 2015, que é representada por Carla Pinho. Leiria e Caldas da Rainha, nomeadas Cidades Criativas da UNESCO desde outubro de 2019 na área da Música e Artesanato, respetivamente, sertão representadas por Celeste Afonso e José Antunes.

Espaço t promove evento intercultural dedicado à poesia

O que é: O Espaço t, em parceria com a JRS - Portugal (Serviço Jesuíta ao Refugiado), promove a iniciativa “Poesias do Mundo", onde convidados nacionais e imigrantes leem, declamam e cantam poemas escritos por poetas de várias origens e nacionalidades. É ainda inaugurada a exposição de pintura da artista de origem tailandesa Nichapa Carvalho (Meena).

Quando: 16:00

Onde: Sede do Espaço t (Rua de Vilar, n.º 54) e em simultâneo via Facebook.

Re(habitar) - recital itinerante pelas casas dos poetas

O que é: Percurso urbano pelas casas dos poetas ao longo da Alta e da Baixa de Coimbra, tendo como mote "Deixar que as casas de fora nos olhem pelas janelas", Descobrir "testemunhos de vida", reencontrar as palavras de poetas nas casas que habitaram e nos lugares de partilha que sentiram como segunda casa.

Quando: Hoje às 16:00. Repete dia 11 de julho.

Onde: O percurso tem início na Biblioteca Joanina e prossegue pelo Pátio das Escolas; Faculdade de Letras; Museu Nacional de Machado de Castro; Sé Nova; Rua da Matemática; Rua das Flores; Couraça dos Apóstolos; Santa Cruz; Café A Brasileira; Sé Velha; Torre do Anto e Casa da Escrita.

Início do ciclo de leituras encenadas "Da Voz Humana"

O que é: Com coordenação artística de Marta Lapa, as sessões decorrem até outubro, sempre no último sábado de cada mês. Hoje, há texto de Cláudia Lucas Chéu na voz de David Pereira Bastos e Margarida Cardeal acompanhado pelo violoncelo de Sandra Martins

Quando: 21:30

Onde: Espaço Escola de Mulheres, Clube Estefânia.

Concerto pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

O que é: Sob a direção musical de Nuno coelho, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música interpretas "Sinfonia nº 35" ,de W. A. Mozart e "Noite transfigurada", de Arnold Schoenberg.

Quando: 18:00

Onde: Sala Suggia, Casa da Música.

Rock in Lisboa recorda edições anteriores com emissão online "Se a vida começasse Agora"

O que é: Um especial que assinala a data em que o festival estaria a acontecer e dá o pontapé de saída para a edição de 2021 revisitando os melhores momentos, cenas insólitas e histórias de bastidores destes 16 anos com convidados especiais, live acts, entrevistas, desafios interativos real time e muito mais. Ao longo dos 180 minutos são retransmitidos momentos icónicos de grandes concertos que já passaram pelo Palco Mundo numa playlist, complementada em estúdio por atuações ao vivo de artistas nacionais.

Quando: A partir das 17:00

Onde: O programa é transmitido em direto na SIC Radical, Portal SAPO, no site oficial do festival, nas redes sociais do Rock in Rio Lisboa, contando também com várias intervenções das rádios do Grupo Renascença Multimédia.

Conferência "De Grão Vasco a André Reinoso"

O que é: A conferência de apresentação da Sala “André Reinoso”, proferida pelo professor Vítor Serrão, é subordinada ao tema "De Grão Vasco a André Reinoso. O Museu de Lamego, uma sublime coleção de pintura entre o renascimento e o barroco".

Quando: 15:30

Onde: No Museu de Lamego, mas a conferência é transmitida em “streaming”.

Início da 6.ª edição do ciclo de concertos "Há Música na Casa da Cerca"

O que é: O ciclo é desenvolvido desde 2015 pela Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada, em parceria com a PontoZurca - editora e produtora discográfica e apresenta um programa musical eclético. O concerto inaugural está a cargo da banda Fogo Fogo, data em que se celebra também a 12.ª edição da Festa da Casa da Cerca.

Quando: Às 17:00 - Emissão da RDP África, às 21:30 online, no Facebook e Site da RDP África e no Facebook dos Fogo Fogo, da Casa da Cerca e do Ciclo Há Música na Casa da Cerca

Início da temporada de concertos do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança

O que é: O Museu-Biblioteca da Casa de Bragança retoma a sua atividade cultural, com a temporada de concertos que decorre até 11 de dezembro. Esta temporada inicia-se com dois concertos na Igreja dos Agostinhos (Panteão dos Duques) e, no final de agosto, os concertos regressam ao Paço Ducal. Hoje há concerto pelo Quarteto de Cordas

Quando: 16:00

Onde: Igreja dos Agostinhos.

Início da apresentação do projeto "Para Vós"

O que é: O projeto apresenta-se num formato tríptico que inclui a estreia do documentário sobre o próprio processo, uma exposição e duas apresentações do espetáculo. “Para Vós" é um trabalho performativo de raiz documental e biográfica com o objetivo de dignificar e homenagear as memórias. Prossegue dia 04 de julho com a apresentação do espetáculo. Hoje estreia o documentário “Activismo afectivo ou o lugar onde vivem as memórias” de Patrícia Poção

Quando: 21:30

Onde: Centro Cultural da Malaposta.

Início da 8.ª edição da Noite da Literatura Europeia

O que é: A edição deste ano realiza-se em formato “radiofónico”, com leituras de excertos de obras. A organização de Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia Portugal (EUNIC) “alterou substancialmente a filosofia desta referência cultural da capital”, que este ano assume “uma personalidade radiofónica”, refletida no próprio nome: “Noite da Literatura Europeia 2020 no Ar”.

Marion Poschmann (Alemanha), Thomas Köck (Áustria), Jitka N. Srbová (República Checa), Robert Bebek (Croácia), Javier Castillo (Espanha), Sofi Oksanen (Finlândia), Virginie Despentes (França), László Krasznahorkai (Hungria), Francesco Carofiglio (Itália), Marta Dzido (Polónia), Mark Haddon (Reino Unido) e Gabriela Adameșteanu (Roménia) são os autores convidados desta edição. Portugal está representado por Joana Bértholo, que lê algumas passagens de um conto seu, inédito, constituindo uma exceção à regra, já que é a única leitura assegurada pelo próprio autor.

Os restantes 12 excertos são lidos em português por diferentes atores: Ulisses Ceia, Olinda Favas, Ligia Cruz, Arijana Medvedec, Pedro Saavedra, Ana Água, Cátia Tomé, Miguel Loureiro, Beatriz Godinho, Alexandra Teles, Filipe Costa, Inês Lapa e Lavínia Moreira.

Quando: 21:00/23:00. Prossegue dia 28 de junho

Onde: Antena da Smooth FM.

Covid-19: cimeira de doadores e concerto "Objetivo Mundial: Unidos para o Futuro"

O que é: A campanha "Objetivo Mundial: Unidos para o Futuro", lançada pela Comissão Europeia e pela organização internacional de defesa de direitos Global Citizen em 28 de maio, culmina numa cimeira de doadores e num concerto mundiais. Apoiada pela Bloomberg Philanthropies, a Fundação Bill & Melinda Gates e o Wellcome Trust, a campanha centra-se na redução do impacto da pandemia nas comunidades mais vulneráveis, garantindo um acesso equitativo a tecnologias acessíveis contra o coronavírus e reforçando os sistemas de saúde em todo o mundo.

* A cimeira de doadores

"Objetivo Mundial: Unidos para o Futuro – a Cimeira", organizada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, inclui intervenções de líderes mundiais, bem como de defensores internacionais desta causa, artistas e ativistas.

Inclui declarações do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do presidente francês, Emmanuel Macron, da chanceler alemã, Angela Merkel, da primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, e do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Juntam-se aos debates em painéis e entrevistas: Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo, Ken Jeong, bem como peritos e formadores de opinião, incluindo Melinda Gates, Vin Gupta, Derrick Johnson, presidente da NAACP, Eddie Ngou, Ngozi Okonjo-Iweala, Kate Upton e Justin Verlander.

Quando: 15:00 (locais, 14:00 em Lisboa).

* O concerto

"Objetivo Mundial: Unidos para o Futuro – o Concerto" é apresentado pelo ator Dwayne Johnson ('The Rock'). Inclui contribuições de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber e Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade e Christine and the Queens.

Inclui também a presença de Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Billy Porter, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau e Olivia Colman.

Quando: 20:00 (locais, 19:00 em Lisboa).

Onde: O concerto é radiodifundido por todo o mundo: ARD, Grupo Canal+ e RTVE, na Europa, Bell Media, CBC, Citytv e Global TV, no Canadá, NBC e iHeartMedia, nos EUA, Grupo Globo, no Brasil, Grupo Multichoice e SABC, em África, e Fuji TV e Star India, na Ásia.

Pode também ver no sítio Web da Resposta Global ao Coronavírus (https://global-response.europa.eu/index_en) e nas contas da Representação da Comissão Europeia nas redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/RepresentacaoComissaoEuropeia/) e Twitter (https://twitter.com/CE_PTrep).