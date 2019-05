“Repugnava-me a cidade infestada de burgueses eco-responsáveis, talvez eu próprio fosse algo burguês mas não era eco-responsável, andava de todo-o-terreno a gasóleo — talvez não tivesse feito grande coisa da vida mas ao menos tinha contribuído para destruir o planeta — e sabotava sistematicamente o programa de triagem seletivo posto em prática pelo condomínio do prédio, lançando as garrafas de vinho vazias nos contentores reservados aos papéis e às embalagens, os dejetos orgânicos no contentor do vidro”.

Sobre este comportamento, Florent-Claude faz ainda questão de esclarecer que não só se “orgulhava” da sua “falta de civismo”, como se “vingava mesquinhamente do custo indecente do arrendamento e das contas”.

Traçado que está o perfil do narrador, Michel Houellebecq conduz o leitor pelo dia a dia deste homem, que divide o apartamento na periferia de Paris com Yuzu, namorada japonesa, muitos anos mais jovem, de quem diz sistematicamente mal e a quem trata com grosseria, afirmando desde o início que o seu plano é abandoná-la.

Cínico, profundamente desesperançado e intimamente só, tudo lhe parece insuportável: a França está à beira do precipício, a Europa ameaça ruir, a sua vida é um beco sem saída.

A descoberta de uns vídeos comprometedores daquela namorada que ele planeava há muito abandonar, leva-o a despedir-se de muito mais: deixa o emprego, a namorada e a casa, e aluga um quarto de hotel.

Dedica então os dias a divagar e deambular pelos bares, restaurantes e lojas da cidade, até que descobre Captorix, um antidepressivo que liberta serotonina e lhe devolve a possibilidade de aguentar o dia-a-dia, mas lhe rouba aquilo que poucos homens estariam dispostos a perder.

“Os efeitos secundários indesejáveis mais frequentemente observados do Captorix são as náuseas, a diminuição da libido e a impotência. Nunca tinha tido náuseas”, diz.

Florent-Claude aproveita a rutura radical para rememorar o passado: as aspirações e ideais de jovem agrónomo; as relações amorosas, de fim desastroso; a nostalgia de um amor perdido; e o reencontro com um velho amigo aristocrata, que o ensina a manusear uma espingarda.

Entre passado e futuro, é-lhe forçoso contemplar, com uma feroz acidez, um mundo sem bondade, desumanizado, atingido por mutações irreversíveis,descreve a editora, acrescentando que “Serotonina” é um “romance-profecia de um futuro pouco perfeito”, que reafirma Houellebecq como “um cronista impiedoso da decadência da sociedade ocidental, um escritor indómito e incómodo”.

Esta ideia sobressalta também das críticas literárias ao romance, com o El País a afirmar que Houellebecq “tem um olfato indiscutível para captar aquilo a que os alemães chamam o ‘zeitgeist': o espírito dos tempos”, o El Mundo a considerar este “um romance demolidor, apesar de, na sua escuridão, cintilar uma esperança”, o Der Spiegel a convidar o leitor a entrar “na escuridão da terra de amanhã” e o Le Soir a afirmar que “‘Serotonina’ é um grande espelho colocado diante do nosso mundo: e o seu reflexo dá medo”.

Michel Houellebecq nasceu na ilha de Reunião em 1956. Escreveu e publicou vários romances e obras de poesia. Entre os romances, contam-se “Extensão do domínio da luta”, “Lanzarote”, “Partículas elementares”, “Plataforma” e “Submissão”, que vai ser adaptado a uma série televisiva, como foi anunciado no início deste ano.

Com o livro “A possibilidade de uma ilha”, editado em 2005, Michel Houellebecq venceu o Prémio Interallié e foi finalista do Prémio Goncourt, galardão que acabaria por lhe ser atribuído pelo romance seguinte, “O mapa e o território”, editado em 2010.

Os seus livros estão traduzidos em mais de quarenta línguas.

Em 2019, ano em que viu editado “Serotonina”, foi-lhe atribuída a Legião de Honra.