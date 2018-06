“Esta exposição propõe uma dupla conversa: por um lado, entre dois ateliês de arquitetura [o OFFICE, de Geers e Van Severen, e de Go Hasegawa] e, por outro, entre cada um deles, e a história da arquitetura”, escreve Serralves na apresentação da nova mostra, hoje inaugurada pelas 19:00, e patente na Biblioteca até 15 de outubro.

A exposição foi comissariada por Giovanna Borasi, curadora geral do Canadian Centre for Architecture (CCA), instituição que organizou a mostra, agora adaptada pelo curador adjunto dos programas de arquitetura do Museu de Serralves, Carles Muro.

Exibida pela primeira vez no CCA, de 10 de maio a 15 de outubro de 2017, a exposição divide-se em sete galerias temáticas, com destaque para “A View with a Room”, que apresenta “uma perspetiva imersiva de um projeto de cada um dos estúdios, criada e impressa em tecido pelo OFFICE”.

Em “Common Ground” estarão expostos 12 projetos dos dois estúdios, em modelos criados por Hasegawa, enquanto “Through Your Eyes” mostra fotografias do italiano Stefano Graziani dos principais trabalhos de Geers e Van Severen e do arquiteto japonês.