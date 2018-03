Segundo Ana Pinho, o objetivo é imprimir “dinamismo” e atrair mais público, aproveitando a coleção de 85 obras de Miró (1893-1983), para organizar mostras integradas com coleções de outras instituições.

A presidente de Serralves falou à Lusa à margem da inauguração da exposição “Joan Miró: Materialidade e Metamorfose”, na sexta-feira, no Palácio Zabarella, onde está sediada a Fondazione Bano, que vai acolher as obras, propriedade do Estado português, até 22 de junho, na primeira exposição no estrangeiro, depois da Casa de Serralves, no Porto, e do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Organizada por Serralves, a mostra é coordenada por Marta Almeida, diretora-adjunta do museu, e comissariada pelo especialista mundial na obra de Miró, o norte-americano Robert Lubar Messeri, tendo sido vista por 240.048 pessoas, no Porto, e 49.265, em Lisboa.

Em Pádua, foi possível expor todas as 85 obras da coleção, como já tinha acontecido no Palácio Nacional da Ajuda, onde foram ocupados 700 metros quadrados, mas a Casa de Serralves, com menos área disponível, recebeu menos obras.

A presidente da fundação explicou à Lusa que Serralves precisa “de algumas adaptações" que permitam aumentar a acessibilidade do espaço, como um elevador, e que o arquiteto Álvaro Siza Vieira “está a trabalhar num projeto para isso; [é algo] que está a ser analisado”.

Ainda assim, de acordo com a diretora adjunta, Marta Almeida, o objetivo de uma “intervenção, que será sempre cuidada”, é o de “tornar a Casa [de Serralves] mais acessível a ser visitada, uma vez que tem muitas especificidades”, para que “possibilite a toda a gente a visita à exposição que estiver patente”.

Para Ana Pinho, o objetivo é imprimir “dinamismo” a partir da Coleção Joan Miró e, com isso, conseguir “atrair cada vez mais portugueses e estrangeiros para a ver”, mantendo “um núcleo em constante exposição, que terá de ir rodando, por razões de conservação ou empréstimos”.