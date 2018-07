Em comunicado, Serralves confirmou como o que já havia avançado ao Expresso na sexta-feira, sendo finalistas do prémio os artistas Carlos Arteiro, Ana Linhares, o coletivo Sem título 2018 e a vencedora, Maria Trabulo.

“Durante o mês de outubro, em data a anunciar, será inaugurada no Museu de Serralves uma exposição coletiva que apresenta as obras dos quatro artistas, e para a qual receberam uma bolsa de produção para a concretização do projeto pelo qual foram selecionados. Por essa ocasião será lançada uma publicação monográfica do trabalho da laureada Maria Trabulo”, referiu a fundação.

Segundo o júri, citado no comunicado, “todos os artistas manifestam uma abordagem à fotografia que amplia o alcance e as possibilidades deste meio na arte contemporânea – por exemplo em projetos relacionados com a memória da herança colonial portuguesa (Ana Linhares), ou que baralham noções de autoria e de identidade (coletivo Sem Título 2018), ou que partem da fotografia para explorar noutros meios, nomeadamente a pintura e o vídeo, o caráter impessoal, mecânico, da prática fotográfica (Carlos Arteiro)”.

No caso da vencedora, a atribuição do prémio deveu-se “ao caráter aturado e idiossincrático das pesquisas da artista, que a levam no projeto com que concorreu ao Novo Banco Revelação a questionar a relação da fotografia com os limites da memória humana.”