Na apresentação do ciclo, a Casa da Música destaca este como um festival que “continua a revelar a melhor música que se faz sob a capa abrangente de um género marcado pelo culto da improvisação e da inovação”.

“Entre nomes consagrados e novos valores, todas as tendências do jazz são bem-vindas”, pode ler-se.

O programa arranca com o quarteto de Martin Sued, pelas 22:00 de 10 de outubro, no Café da Casa da Música, com o compositor e músico argentino a atuar num grupo em nome próprio, com que editou o disco “Iralidad”, depois de interpretar o bandoneón (um tipo de concertina popularizado na Argentina) no Tatadios Cuarteto, no duo Sued-Nikitoff e no Chiche Trio.

No dia 13, o norte-americano Theo Croker, um dos novos talentos do trompete, traz à Casa da Música “Star People Nation”, disco lançado este ano e aqui apresentado com Shekwoaga Ode (bateria), Eric Wheeler (baixo) e Michael King (teclados).

Croker é neto de Doc Cheatham (1905-1995), outro nome importante no jazz nos Estados Unidos, e tem-se dividido entre a inovação dentro do género e o trabalho com músicos hip hop, como J. Cole ou Common, cruzando também os campos do pop, do soul e do funk.

A comemorar 50 anos, o Art Ensemble de Chicago passa pelo Porto em digressão internacional, com dois ‘resistentes’ da formação original, Roscoe Mitchell e Don Moye, numa sessão de dia 15 antecedida pelo concerto de Ilhan Ersahin, músico natural da Suécia que fez das sessões em Istambul, a explorar o jazz e funk a partir da música turca, o principal corpo de trabalho.