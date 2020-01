De acordo com a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado, a banda atua em Portugal nos dias 22 de junho, no Coliseu do Porto, e 23 de junho, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Os concertos em Portugal realizam-se no âmbito de uma digressão mundial e “o motivo deste regresso à estrada não podia ser melhor: a celebração dos seus 40 anos junto dos fãs”.

A banda, responsável por temas como “Don’t You (Forget about me) e “Alive and Kicking”, conta com 21 trabalhos editados “e milhões de fãs por todo o mundo”. Os bilhetes estarão à venda a partir das 10:00 de sábado.