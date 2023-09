Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), na quarta-feira, o sindicato anunciou o regresso à mesa das negociações com a Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão, que inclui os principais estúdios, a partir de 02 de outubro.

“Encorajamo-vos a continuarem a vir para os piquetes todos os dias”, afirmou, ainda assim, o sindicato. No início das greves, em julho, as negociações estavam completamente congeladas.

O anúncio surge poucas horas depois do fim da greve dos argumentistas de Hollywood, iniciada em maio para exigir melhores salários para o ‘streaming’ e proteção contra a utilização da inteligência artificial, entre outras reivindicações.

O diferendo foi aparentemente resolvido no domingo, quando ambas as partes anunciaram um acordo de princípio que inclui muitas das reivindicações do sindicato, embora ainda tenha de ser ratificado pelas bases.

O sindicato dos atores partilha muitas das reivindicações dos argumentistas.

A greve dos atores, que começou a 14 de julho, obrigou várias produções a interromper as filmagens e atrasou a estreia de filmes.