"É um projeto sonhado há muito tempo, porque Sintra nunca acolheu nada em termos de ilustração. A ideia foi pensada tendo como fundo a magia de Sintra", explicou à agência Lusa Nazaré de Sousa, uma das responsáveis pela iniciativa.

O Ilustre Sintra vai decorrer de 15 a 17 de setembro, com dez ilustradores portugueses a trabalharem ao vivo, com público, em outros tantos espaços emblemáticos de Sintra.

“O que vai acontecer são sessões ao vivo e o ilustrador vai iniciar o seu processo criativo numa partilha com o público e as sessões pretendem-se interativas. […] Estas dez sessões vão originar depois uma exposição coletiva e as ilustrações também darão origem a postais ilustrados”, explicou a curadora do encontro.

Nesta primeira edição vão participar Ana Biscaia, André da Loba, António Jorge Gonçalves, Catarina Sobral, Mantraste, Mariana Rio, Pierre Pratt, Rachel Caiano, Susa Monteiro e Tiago Galo.

“São grandes nomes da ilustração nacional, são praticamente todos ilustradores premiados, consagrados”, elogiou Nazaré de Sousa.

Os locais escolhidos, onde os dez ilustradores estarão a desenhar, são o Palácio de Seteais, Palácio Nacional de Sintra, Palácio Nacional da Pena, Quinta da Regaleira, Vila Sassetti, Convento dos Capuchos, Quinta da Ribafria, Parque da Liberdade e Palácio de Monserrate.

Segundo Nazaré de Sousa, o programa do Ilustre Sintra contempla ainda oficinas para o público e oficinas envolvendo a comunidade escolar do concelho.

A exposição coletiva que será produzida desta primeira edição fica exposta até outubro no espaço Hipopómatos na Lua, que “vive nos jardins da biblioteca municipal de Sintra” há oito anos e que é liderado por Nazaré de Sousa e pela ilustradora Renata Bueno.

O Hipopómatos na Lua “é um projeto de literacia”, resumiu Nazaré e Sousa, conjugando uma livraria independente, a biblioteca pessoal de livro infantil desta promotora, uma sala de exposições, um serviço à comunidade de mediação de leitura para crianças, pais, educadores e professores.

O Ilustre Sintra conta com apoio da Câmara Municipal de Sintra, da Parques de Sintra e da Fundação Cultursintra.