O rapper norte-americano Snoop Dogg partilhou na quarta-feira um vídeo que se tornou viral há dois anos que tem Marcelo Rebelo de Sousa como protagonista. Nele, aparece o Presidente da República portuguesa a 'despachar' cumprimentos a um grupo de jovens estudantes.

Sobre cada cumprimento, no vídeo, ouve-se uma voz dizer "get the fuck out of hear", que, em português informal, pode ser traduzido como "põe-te a andar" ou "sai daqui".

O clip foi partilhado através da conta do comediante Mike Brooks e já tem mais de quatro milhões de visualizações.

Nos comentários várias pessoas perguntam se o protagonista do vídeo não é o Presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden, desinformação que foi corrigida por vários utilizadores portugueses que seguem a conta do rapper.