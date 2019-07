Se há 50 anos alguém dissesse a Ercidia que um dia ia viver em Portugal, no Algarve, na cidade de Lagos, e que ia estar à frente de um estaleiro naval, provavelmente não acreditaria.

Ao mesmo tempo, é difícil passear na marginal da cidade algarvia de Lagos, no caminho que a ribeira de Bensafrim faz até tocar o mar, olhar para aquelas filas de embarcações, suspensas sobre o alcatrão à espera de serem devolvidas ao oceano, com os mastros a romper pelo céu e a desenhar uma floresta despida de folhagem, onde se ouvem apenas os cabos a baterem no ferro e o som das gaivotas, e imaginar que um dia nada daquilo existia. Que aquela era, há poucas décadas, uma zona pantanosa à mercê da disposição das marés da ribeira.

Estes dois quadros, o das voltas que uma vida dá e o das raízes que criamos, que fundamos, unir-se-ão mais à frente. Por agora será, no entanto, importante dizer que esta é uma história que podia ser adjetivada de várias formas. Podia ser uma história de um casal de retornados, mas não é só isso. Podia ser a história das lágrimas e suor de uma mulher que ficou viúva, com um estaleiro nas mãos e três filhos, mas não é só isso. Podia ser uma história feminista, do sucesso de uma mulher no mundo dos negócios, mas não é só isso.

Esta é a história de Ercidia e de um estaleiro chamado Sopromar. É a história de Lagos, mas não só. É também a história da Sandra, do Pedro e do João. E do outro João, o senhor João. É a história do Zé Marques e do Luís Mário. É sobre como vamos parar a sítios que nunca imaginámos, é sobre cair e levantar, é sobre superação e sobre o mar, aquele que observamos e aquele que está dentro de nós.

I

Começamos em Angola, país para onde Ercidia foi com apenas três meses de idade, terra onde aprendeu a andar e viveu até aos 23 anos, até a revolução a devolver a Portugal em agosto de 1975.

Conta que na altura, Angola era “um país já muito desenvolvido”, “onde as pessoas não tinham dificuldades” e a “vinha dava duas vezes num ano”. “Não era preciso nem cultivar, nem cavar muito porque as coisas davam por natureza”, relembra. O povo angolano, esse, recorda-o com saudade pela generosidade, às cidades pelo avanço que levavam em relação às portuguesas, “já com grandes estradas, cinemas ao ar livre… coisas maravilhosas”.

A vinda para Portugal é “um choque muito grande”. Recorda-se do carro que trouxe, um Ford Ton XL, que mal passava nas estradas estreitinhas de São Martinho de Valbom, em Braga, a terra do seu marido, que conheceu e com quem casou em África.

“Eu tinha vindo com o meu sogro, o meu cunhado e os meus três filhos. Foi muito complicado. Não havia luz, a água era da fonte e ainda assim nós éramos dos poucos com água em casa. Foi complicado aprender a viver uma vida que nunca tinha vivido”, recorda.

No norte também nunca lhe faltou nada, “havia fartura, broa, vinho, o que a terra dava”, mas a realidade era outra, “numa aldeia onde havia meia dúzia de casas e onde toda a gente se conhecia”.

No entanto, nada disso foi impedimento para Ercidia se adaptar, uma mulher que diz que nunca gostou de ficar para trás. Conta que se sentava à mesa e comia a broa com as malgas de vinho, descalçou-se e trabalhou a terra. “Recordo-me do dia em que a minha mãe voltou de África e me veio buscar. Estava descalça e com roupas com que ela nunca me tinha visto. Assim que me viu disse: "Ai, a minha filha! Ai, como tu estás", como quem diz "já não te conheço”.

João, o seu marido, chegaria só em novembro de 75. Foi buscar a família e mudaram-se para uma aldeia perto de Aveiro, “para uma casa cor-de-rosa que lá está”. “Lembro-me que fazia muito frio e que ele esteve em Aveiro apenas dois ou três dias. Partiu para o Algarve, onde sabia que havia pessoas com quem tinha trabalhado em África, onde tinha abastecido embarcações e feito trabalhos de mecânico. Havia gente em Portimão à espera dele. Assim que chega lá, liga-me: ‘mulher, arranjei terra para vivermos. Estou em Portimão, já tirei a camisa em janeiro. Já estou a trabalhar’. O homem chega a Portimão de manhã e passado umas horas já tem trabalho”, ri-se.

João foi para Angola ter com o pai aos 13 anos de idade. “O meu sogro tinha uma tasca, mas tinha-se oferecido como voluntário para o mato e o João ficou com uma família. De repente começa a trabalhar. Com 16 anos, estava a pagar um terreno a uma empresa chamada Pastorinha. Com 16 anos já tinha um terreno! Era um indivíduo terrível para o negócio. Na tropa, nas viagens, trazia pássaros, vendia pássaros, fazia cintos... Lá tínhamos terrenos, tínhamos uma vida… a única coisa que me faltava ter foi quase um avião”, brinca Ercidia

Tudo o que João ganhava em Angola, ficava em Angola, “nunca aceitou mandar dinheiro para Portugal”, lembra Ercidia. “Recordo-me de uma vez ele ter na mão uma nota portuguesa e de dizer ‘não quero isto no meu bolso’ e despachou a nota. Quando voltámos, vivemos de algum dinheiro que trouxemos e dos 500 escudos que recebíamos.

II

Com o marido instalado, Ercidia “pegou nos miúdos e em algumas coisas que tinha trazido de Angola” e foi para o Algarve numa carrinha de caixa aberta. “Foi uma viagem horrível, não se podia parar, nem para comer. O condutor só dizia: ‘nunca na minha vida fiz uma viagem tão grande’”.

Chegados a Portimão, com os três filhos, a Sandra, o Pedro e o João, juntaram-se ao pai e alugaram uma casa na Infante D. Henrique. “Naquela época ninguém queria alugar a casa a retornados, éramos vistos como cães, mas um senhor aceitou alugar-nos a casa. Eram três contos de renda, muito dinheiro para a altura e que nós não tínhamos. O que é que o João faz? Havia um rapaz que tinha vindo de Angola também, com uma embarcação de pesca, e dispensámos-lhe um quarto, o apartamento era grande, tinha seis assoalhadas. Partilhámos essa casa durante muito tempo e foi muito complicado. Os miúdos habituados a andar fora, agora num apartamento, eu sem carro porque o deixei no norte com a minha mãe para ela fazer feiras…”.

Ao mesmo tempo que a família procurava adaptar-se, João fazia-se em casa. Montou uma oficina e com a ajuda de um professor da escola industrial de Portimão montou negócio. “Trabalhava de dia e à noite ia para a escola industrial fazer peças para no outro dia ter material para trabalhar”.

Fazendo jus à descrição de “homem danado para o negócio”, feita por Ercidia, João aproveita uma oportunidade a poucos quilómetros de distância para a construção de um estaleiro em Lagos. Na cidade vizinha, “nas marés vazias”, constrói uma rampa com sulipas para fazer subir embarcações de pesca. “Na altura era só pesca, começou a meter uma pessoa, depois meteu outra, em meados dos anos 80 ele já tinha 11 pessoas a trabalhar para ele”.

Ouvir hoje falar do “senhor João”, do “patrão”, do “marido”, é como ouvir falar de uma lenda. A proximidade com que os funcionários que hoje trabalham na Sopromar, o Luís Mário e o Zé Marques, o recordam é como quem fala de família: um homem rígido para quem “trabalho era trabalho e conhaque era conhaque”, mas que não descurava nem uma coisa nem outra. De Ercidia, as palavras são de um homem muito à frente do seu tempo.

João parece um mito, o herói de um livro. Um homem de passagens literárias que muito jovem partiu para outro país, conseguiu muito com trabalho árduo, perdeu muito como retornado para o seu país e não baixou os braços.

III

“Problema: aquele espaço, em Lagos, era a título precário e o João, teimoso que nem cornos, em vez de fazer uma construção simples, faz as oficinas em alvenaria. Para a obra pedimos três mil contos ao banco, dos quais 1500 ao Banco Pinto & Sotto Mayor e 1500 contos ao CIFRE [Comissão Interministerial de Financiamento a Retornados]. Ele começa a montar aquilo e o construtor não lhe acaba a obra. É enganado. O João ficou tão fulo que um dia, no trajeto Lagos-Portimão, apanha o homem numa travessa da Infante D. Henrique, que ele tinha lá ido fazer uma obra. O João ia matando-o. Deu-lhe tanta porrada, tanta porrada que abriu-lhe a cabeça de uma ponta à outra. Só parou quando ele disse 'Ai João que tu matas-me'. Aí ele ficou completamente desarmado e largou-o”, conta Ercidia.

A queixa do empreiteiro à polícia é apenas o início. João é chamado a tribunal e, para ficar com o cadastro limpo, vê-se obrigado a perdoar a dívida ao homem pela agressão. Ao mesmo tempo, a Junta Autónoma dos Portos tapa-lhe a entrada do estaleiro, impedindo a rampa com a qual eram puxadas as embarcações. Era preciso que o estaleiro saísse dali para que pudesse ser construída uma marina.

Os entraves à atividade do estaleiro fizeram com que João tivesse um esgotamento. Ercidia conta que “a Junta deu-lhe o espaço onde existe hoje a Sopromar, mas queriam que ele deitasse tudo abaixo, e João dizia assim: 'como é que eu posso deitar isto abaixo se eu tenho dinheiro pedido ao banco, se eu tenho famílias aqui a trabalhar? Vocês vão-me deixando fazer o estaleiro lá no outro sítio e eu vou gradualmente deitando tudo abaixo’. Mas nunca ninguém o ouviu”.

Da casa em Portimão saía Ercidia com os filhos todos os dias para o estaleiro para ajudar. A Sandra, em cima de um banco, ajudava a cozinhar, o Pedro e o João ajudavam o pai no que podiam e sabiam. Ercidia, para além de tomar conta dos filhos, passa também a cozinhar para o café em Ferragudo que o marido tinha aberto em sociedade. Salvou-lhe o facto de, no norte, a mãe já ter conseguido comprar uma carrinha e de ter o velho carro consigo.

“Fazia comida em casa, levava-a para o café e aquilo desaparecia tudo, que eu tinha mão para a cozinha. Cozinhava desde os meus nove anos! Fazia coisas que as pessoas não estavam habituadas a comer, mão de vaca com grão, feijoada, dobrada. Tudo pratos do norte. Nós tínhamos um sócio, que era o António, e ele dizia: "Dona Ercidia, a comida acabou". E eu tinha que ir à praça outra vez a correr, comprar mais comida para fazer e levar para lá”, conta.

Financeiramente as coisas estavam melhores, o estaleiro, impedido de tratar de barcos, virava-se para a carpintaria, serviços de torneiro e construção civil. João não desistia, nem de Lagos, nem do sonho do seu estaleiro naval, só o adiava. “Nós na altura fazíamos tudo, fazíamos reparações no porto de pesca, trabalhávamos para a cooperativa agrícola, para charruas, betoneiras, encher aqueles dentes das máquinas v600. Tudo o que era máquinas e motores ia tudo lá. Eu via, sempre atenta, o meu marido a fazer os trabalhos”.

"Este estaleiro nunca se há de fechar, nem que a minha companhia tenha de ser um bêbado. Trago um garrafão de vinho e ele fica aqui à minha beira. Jamais vou fechar isto".

IV

“Tínhamos 12 mil contos, quando ele morreu, em 89. Na altura era muito dinheiro. A gente não fazíamos vida, era trabalho e convivíamos uns com os outros. Bebíamos coca-cola, fazíamos o catembo com o vinho e fazíamos o café com a água e gelo. Não comíamos nem queijo nem manteiga, comíamos margarina. Os miúdos é que comiam queijo e bifes. Nós comíamos sardinhas albardadas e cavalas, que era o peixe mais barato, e aquela carne de terceira. Queríamos juntar algum dinheiro para se fazer aqui uma coisa como deve ser, sempre a pensar em Lagos”, conta-nos.