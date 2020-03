"A música está de volta a Valada. A 1.ª edição do SoundFlower Fest chega à região do Cartaxo nos dias 04 e 05 de setembro, e com uma primeira confirmação de peso", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Os Temples atuam no festival no dia 05 de setembro, onde irão apresentar o mais recente álbum, "Hot Motion", editado no ano passado. A banda tinha concerto marcado na segunda-feira no LAV - Lisboa ao Vivo, em Lisboa. O espetáculo foi adiado para data a definir, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

De acordo com a organização, o SoundFlower Fest "terá como base a sustentabilidade ambiental, a música independente e a experiência de liberdade e igualdade".

Como noutros festivais de música, haverá uma zona de campismo "com muita sombra e todas as condições para uma estadia de qualidade".

"O Tejo que vive colado ao recinto será palco de atividades náuticas, promovidas por parceiros do festival numa envolvência local, recheada de simpatia e habituada aos festivaleiros", refere a organização, aludindo ao festival Reverence Valada, que decorreu entre 2014 e 2016 naquela localidade.

A organização promete um cartaz "eclético, composto por bandas nacionais e internacionais que atuarão em quatro zonas distintas: Main Stage (artistas conceituados a nível internacional do indie rock à soul music), Chill & Dance (uma seleção dos melhores DJs de música eletrónica), Tasquinha Court (a música portuguesa nas suas variadas facetas, do fado ao pop) e Small Live Sessions (os valores emergentes da música nacional)”.

Os bilhetes para o SoundFlower Fest (39 euros bilhete diário e 59 euros passe de dois dias) já estão à venda.

As pessoas que tinham bilhete para o concerto dos Temples hoje no LAV - Lisboa ao Vivo "têm automaticamente presença garantida na 1.ª edição do SoundFlower Fest".