Inserido numa programação mais vasta intitulada “Rito da Primavera”, que também inclui propostas de música clássica, o jazz europeu é o foco do Spring ON!, que cumpre este ano a oitava edição com a missão de reunir “algumas das propostas mais desafiantes” da cena europeia, pode ler-se na apresentação.

Segundo a Casa, os vários projetos que vão atuar nos três dias do ciclo cruzam o jazz com “as sonoridades do rock, da eletrónica, das músicas tradicionais ou das novas tendências urbanas”, com uma forte componente de improvisação.

Na sexta-feira, e já depois de uma atuação de entrada livre de Preto Mate, pelas 22:00, no Café Casa da Música, o programa arranca pelas 22:30, na Sala 2, com o português Jorge da Rocha a apresentar o novo disco, “To Drop and Let Go”.

O português tem vivido e trabalhado em Barcelona e traz ao Porto Yexza Lara e Ana Conceição para a primeira noite, completa com a dupla italiana O-Janà, composta pela voz de Ludovica Manzo e o piano de Alessandra Bossa.

As duas compositoras apostam na improvisação e na música eletrónica, datando o último registo de estúdio, “Inland Images”, de 2018 e contou com a participação do guitarrista norueguês Eivind Aarset.

No sábado, pelas 21:00, a portuguesa Isabel Rato combina a música clássica, o folclore e a ‘world music’ no disco “Histórias do Céu e da Terra”, fazendo-se acompanhar de João David Almeida (voz), João Capinha (saxofone), João Custódio (contrabaixo) e Rui Pereira (bateria).