À 13.ª edição, o Sumol Summer Fest trocou a Ericeira pela Margem Sul do Tejo, acontecendo hoje e no sábado, pela primeira vez, no Parque de Campismo Inatel, junto à praia de São João, na Costa da Caparica.

A promotora Música no Coração garante que “a casa é nova, mas a energia mantém-se”, com uma programação que além de música inclui surf, skate, arte e dança.

Hoje, atuam o jamaicano Popcaan,a franco-maliana Aya Nakamura e os portugueses ProfJam, Bárbara Bandeira e Mishlawi.

No sábado, sobem a palco os britânicos Children of Zeus o norte-americano Iann Dior, os portugueses Bispo (em substituição de Wiz Khalifa, que cancelou a digressão por questões de saúde), Mizzy Miles, com convidados especiais, e o espetáculo “Guerrilla Girls”.

“Guerrilla Girls” é um “momento exclusivo e único”, “uma homenagem a um coletivo norte-americano composto por artistas feministas formado nos anos 1980 em Nova Iorque, que visava combater a desigualdade de género e racial no mundo da arte”.

Com sete artistas em palco – Blaya, Carla Prata, Cíntia, Eva Rap Diva, Muleca XIII, TVON e DJ Allexia -, será mostrado “o melhor do rap português feito no feminino”.

Além da música, haverá aulas de surf, “oferecidas através de passatempos que decorrem no Instagram”, demonstrações e aulas de skate, pintura ao vivo e ‘batalhas de dança’.

Quem comprou passe de dois dias, tem acesso ao campismo, a partir das 10:00 de hoje e até às 12:00 de domingo.

Mais informações sobre o festival, como preços dos bilhetes ou como chegar ao recinto, estão disponíveis aqui.