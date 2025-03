Segundo a organização, o chef Francisco Siopa vai coordenar uma equipa de 10 mestres chocolateiros que irão produzir uma tablete gigante do Chocolate do Dubai. O momento vai acontecer no Palco AEG/Pingo Doce, a 29 de março, e o resultado final será partilhado com os visitantes.

"Ao todo vão ser cerca de 50 quilos de chocolate recheado com a viral mistura cremosa de pistácios e massa kadaif, uma receita originária da empresa Fix nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e que rapidamente espalhou fama pelo mundo. A tablete original apenas pode ser adquirida no EAU, mas o maior palco de chocolate do país não deixa de dar a provar esta iguaria que tem rendido os amantes de chocolate, ao encontro da internacionalização do evento", é explicado em comunicado.

O Festival de Chocolate de Óbidos arrancou na sexta-feira, 21 de março, e decorre até 6 de abrirl, de sexta-feira a domingo, das 11h00 às 21h00 (entrada até às 20h00). Os bilhetes estão disponíveis online.