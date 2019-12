De acordo com o Dinheiro Vivo, a Ibersol, empresa que em Portugal é responsável por marcas como o Burger King, KFC, Pans & Company ou Pizza Hut, vai trazer o Taco Bell para o nosso país, começando por dois restaurantes: um no Norteshopping, em Matosinhos, e outro no Almada Fórum, na cidade da margem sul do Tejo.

Ainda segundo a mesma publicação, a Ibersol informa que “a oferta da Taco Bell é inspirada na comida mexicana com ingredientes da máxima qualidade, que oferecem uma ampla variedade de sabores, aromas e texturas", destacando ainda "os Tacos, os Burritos, as Quesadillas ou o inovador Crunchywrap” como alguns dos principais produtos da marca.