De acordo com a galeria Underdogs, as 27 obras que compõem a mostra de Tamara Alves abordam “a vitalidade instintiva, o amor e as forças selvagens que moldam a experiência humana”.

Nesta exposição, que acontece cinco anos depois de Tamara Alves ter apresentado trabalhos pela primeira vez naquela galeria, “a dualidade da condição humana mantém-se como um dos temas-chave, a par da noite como cenário, dos instintos e da introspeção, em que se é confrontado com o que há de mais íntimo e verdadeiro em cada um”.

O trabalho artístico de Tamara Alves continua a ter a figura feminina como foco central, havendo nos novos trabalhos uma “maior desconstrução da figura e um destaque maior à palavra”.

Tamara Alves começou o percurso artístico em “galeria, a usar signos de rua — ‘graffiti’ ou texturas da parede — nos trabalhos académicos”. A determinada altura, como lembrou em entrevista à Lusa em janeiro de 2020, começou a pintar na rua, onde a mensagem “tem de ser um bocado mais direta, mais forte”.

“Então tinha necessidade de fazer aqueles gritos, os animais, as mulheres nuas, as personagens fortes, gritantes, para criar um impacto mais direto, rápido, quebrar rotina, sempre a falar de sensações fortes, amor”, disse sobre os murais como os que pintou no Cais do Sodré e no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.

Ao contrário da rua, “onde é tudo muito rápido”, numa galeria “há mais tempo para contemplar a peça”, e estas “podem ter uma história diferente, mais profunda, mais calma”.

Filha de dois pintores, Tamara Alves começou a pintar “em pequena”. Mais tarde, estudou Artes Plásticas na Escola Superior de Artes e Design (ESAD) das Caldas da Rainha, tendo daí seguido para o Porto, onde fez um mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas, na Faculdade de Belas Artes, e “uma das primeiras teses sobre ativismo plástico em contexto urbano”.

“And your flesh becomes a poem”, de entrada gratuita, estará patente na Underdogs até 8 de março. A acompanhar a mostra, a artista pintou um mural nas traseiras da galeria.