A australiana Tash Sultana estreia-se ao vivo em Portugal no verão com um concerto no festival Alive, que decorre de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Segundo a promotora, num comunicado hoje divulgado, Tash Sultana atua a 12 de julho. A cantora, de 23 anos, que “captou a atenção mundial desde que os seus vídeos caseiros se tornaram virais, traz até ao Passeio Marítimo de Algés o álbum de estreia ‘Flow State’ lançado no passado dia 31 de agosto”. Além de Tash Sultana, estão já confirmados, para a edição de 2019 do Alive, The Cure, The Smashing Pumpkins e Bon Iver.