Para começar bem a semana, na passada segunda-feira, saiu um novo episódio do podcast. Desta vez, convidámos uma das pessoas da realeza da cultura pop portuguesa. É nerd assumido, diz já não ter idade para ter guilty pleasures (hoje em dia são só pleasures) e é uma das mentes por detrás do programa da RTP que está a surpreender o país.

Se não acompanhas de perto aquilo que se vai passando na televisão portuguesa ou se tens passado ao lado de todos os memes e vídeos engraçados que andam a circular pelas redes sociais, então estás a perder o melhor entretenimento nacional que se faz atualmente.

Mas o "Taskmaster" não é uma ideia original made in Portugal. O game show chegou à televisão pela primeira vez em 2015 em Inglaterra e foi criado por Alex Horne, que o co-apresentava com Greg Davies. O formato original conta ainda com a participação de cinco comediantes que têm como objetivo cumprir diferentes tarefas. Lá fora, o formato fez tanto sucesso que teve várias adaptações em diferentes países, como Bélgica, Suécia, Espanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Estados Unidos, Nova Zelândia e Croácia — e até foi lançado um livro de desafios, para que qualquer pessoa possa jogar em casa.

Gostas do que estás a ler? Então subscreve aqui a newsletter para receber a versão integral no teu email. Todas as terças e sextas-feiras vais receber não só sugestões do que ler, ver e ouvir mas também as melhores histórias da cultura pop. Segue o Acho Que Vais Gostar Disto no Instagram (@vaisgostardisto), no Twitter (@vaisgostardisto) e no TikTok (@vaisgostardisto).

Por cá, quem todos os sábados entra por nossa casa através da televisão é Vasco Palmeirim e o nosso convidado do podcast, Nuno Markl. A completar as árduas tarefas estão cinco bravos concorrentes: Jéssica Athayde, Gilmário Vemba, Toy, Inês Aires Pereira e um convidado rotativo. Todos eles com um talento em comum: complicar o que parece tão simples.

Encestar uma bola sem usar as mãos, deitar patos ao chão ou resgatar uma bola de ténis de mesa de um tubo pode ser fácil, mas estes meninos não cumprem a missão sem antes nos arrancar umas valentes gargalhadas.

Se nunca espreitaste "Taskmaster", podes ver todos os episódios no RTP Play. E, se já viste, não percas a nossa conversa com o Nuno Markl, onde, para além do novo programa, falamos sobre o "Dança Comigo", o "Laboratolarilolela" e o hit intemporal "Filho do Recluso".