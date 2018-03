O Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, vai acolher uma "mini maratona" de espetáculos na terça-feira, Dia Mundial do Teatro, com seis horas de programação contínua com diversos criadores.

A iniciativa vai decorrer das 18:00 às 00:00, percorrendo diferentes espaços do TAGV, com sete espetáculos de jovens artistas criados no âmbito do Programa Avançado de Criação em Artes Performativas (PACAP) do Forum Dança, que contou com a curadoria de Patricia Portela, disse à agência Lusa o diretor do teatro, Fernando Matos de Oliveira.

“Escolhemos este ano celebrar o Dia Mundial do Teatro não com um evento de referência, mas celebrando a identidade do TAGV, como espaço de criação, de formação e de ensino”, explicou Fernando Matos de Oliveira, considerando que o PACAP “concretiza esta intenção”.

Segundo o diretor do TAGV, os espetáculos decorrem “na sala branca, palco, café e ‘hall’ de entrada”, sendo trabalhos que “cruzam disciplinas e linguagens de criação”, tais como o teatro, a dança e a performance.

Alguns dos trabalhos, referiu, “vão estar em ‘loop'” durante várias horas, terminando a noite com “um espetáculo de 30 minutos e outro de 60 minutos no palco principal”.

De acordo com Fernando Matos de Oliveira, com o acolhimento desta iniciativa, o TAGV procurou “trazer jovens criadores e a criação contemporânea no contexto de formação avançada para o Dia Mundial do Teatro”.

O bilhete para participar na “mini maratona” custa 1,5 euros.