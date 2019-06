Encenada por Daniela Pêgo, a peça de teatro, “uma viagem no tempo com acontecimentos reais e fictícios”, conta “estórias da história do concelho da Maia”, através da “voz e do corpo de quem dele faz hoje parte”, lê-se no comunicado.

“O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o Homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado” é o mote deste espetáculo, de entrada gratuita.