A companhia Gandi­ni Juggling, uma das mais prestigiadas na área do novo circo, vai levar ao Teatro Aveirense, este sábado, dia 24, às 21:30, “LIFE”, um espetáculo considerado pelo jornal britânico The Guardian um dos dez melhores espetáculos de dança de 2022.

“Life” é uma performance de malabarismo com composição musical original de Caroline Shaw, a mais jovem vencedora de um prémio Pulitzer na área da música. É ainda baseada nas coreografias de Merce Cunningham, em jeito de homenagem ao coreógrafo norte-americano, que é uma referência na história da dan­ça moderna e faleceu em 2009.

Os Gandini Juggling terão passado três décadas a observar e a inspirar-se no trabalho de Merce Cunningham, mas sempre com perguntas no seu subconsciente: e se Merce tivesse coreografado para malabarismo? Será possível criar algo que tenha claramente as suas raízes no universo de Cunningham e que seja também uma porta para outros mundos? Algo que mantenha a essência do original, que não exista sem essa fonte, mas que ao mesmo tempo tenha sua própria razão de ser?

Anos mais tarde, e em colaboração com a Merce Cunningham Trust, tentaram responder a estas perguntas criando este espetáculo que chega agora a Aveiro, depois de já ter enchido várias salas internacionalmente.

O espetáculo é hoje, mas continuam disponíveis alguns bilhetes que podem ser adquiridos aqui pelo valor de 8 euros.