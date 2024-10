Em estreia nacional, o programa será interpretado pelos bailarinos e bailarinas da CNB até 27 de outubro.

O Teatro Camões - encerrado desde janeiro para obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento de 5,8 milhões de euros – acolhe uma programação ainda com a assinatura de Carlos Prado, o diretor artístico até ao final de agosto deste ano.

O coreógrafo e professor Fernando Duarte – fundador e co-diretor artístico da companhia Dança em Diálogos, em Lisboa – assumiu as funções de novo dirigente da CNB no início de setembro, após ter sido escolhido por concurso internacional.

Para assinalar a reabertura do Teatro Camões, encerrado durante oito meses para obras do PRR, a direção da companhia escolheu peças inéditas em Portugal, uma delas assinada pela coreógrafa Sharon Eyal, nascida em Israel e com base em Paris, que "combina rigor técnico e uma expressividade visceral", em obras que "exploram relações contrapostas como a individualidade e o coletivo, o orgânico e o artificial".

Neste programa, Eyal apresentará "The look", criada em 2019 para a companhia Batsheva Dance, com estreia em Portugal pela CNB.

“The Look” é marcada por “uma intensa fisicalidade e um movimento simultaneamente fluido e mecânico, criando um efeito hipnótico”, segundo a descrição da programação.

Eyal “explora a relação entre os intérpretes e o espaço, utilizando movimentos repetitivos e sincronizados para captar a atenção do público”.

A dupla Ansa/Bacovich, cujos caminhos se cruzaram em 2013, trará para o programa o espetáculo "Supernova", um reflexo do "caminho particular” desenvolvido pelos criadores, “apostado numa linguagem coreográfica que tem por base um método próprio, de criações dinâmicas, numa manifestação de emoção e tensão", indica a CNB.

“Num cenário cósmico, cheio de estrelas brilhantes e cinzas-negras, a dupla de coreógrafos leva os intérpretes aos seus limites físicos, transformados num único corpo, serpenteando continuamente sob tensão”, refere a sinopse.

Em 2023 deu-se a estreia mundial desta coreografia pelo Basel Ballet Theatre, na Suíça.

A programação completa da temporada 2024/2025 está disponível no novo sítio 'online' da CNB, em cnb.pt.