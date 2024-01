Encenado por Marco Paiva e texto original William Shakespeare, esta versão de Ricardo III em Língua Gestual portuguesa e espanhola pretende mostrar a história de sempre acessível a todos. "Utilizamos as estratégias de traição e manipulação para colocar o público no lugar das personagens traídas por Ricardo III, retirando‑lhe pouco a pouco os códigos habituais do teatro, substituindo os por outras gramáticas", diz o programa.

De acordo com a organização: "Shakespeare criou o mundo em seis dias e ao sétimo não descansou. Nem no dia seguinte, nem nunca. Shakespeare é infindável. Se os atores deixassem de usar a voz ou as palavras perdessem a sua música, surgiriam logo outras línguas e formas de o representar. O encenador Marco Paiva propõe-nos uma delas: um Ricardo III em Língua Gestual portuguesa e espanhola, com um elenco formado por intérpretes dos dois países e legendado em português".

"Imagine-se a trágica ascensão ao trono do Duque de Gloucester, com o seu sinistro rasto de sangue, ódio e intriga, sem palavras e diálogos de viva voz, mas com toda a força e beleza dos gestos. Um Ricardo III tão político como poético, tão misterioso como intensamente visual. A história do rei “maldito” é a mesma, mas o que não se diz com a voz diz-se com o corpo todo", acrescentam.

A primeira sessão da peça é já hoje, quinta-feira, às 19h00 e fica depois até domingo, dia 21, às 16h00. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam entre 5 e 10 euros.