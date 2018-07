“Carmen” é uma peça com a qual o diretor artístico daquele teatro, Diogo Infante, homenageia a atriz que, apesar de considerar grande, só compreendeu “quão importante era” quando leu as três obras que escreveu e que acaba por qualificar como “uma biografia”.

Com dramaturgia e encenação de Diogo Infante, “Carmen”, em cena no Trindade até 29 de julho — com quatro récitas incluídas no 35.º Festival de Almada — tem espaço cénico e figurino de Marta Carreiras, desenho de luz de Miguel Seabra e é uma coprodução dos teatros da Trindade e Meridional.

A estreia de hoje contará com uma homenagem à atriz pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Esta peça-homenagem serve ainda de pretexto para dar o nome da atriz à sala principal do teatro onde Carmen Dolores se estreou no cinema e, mais tarde, no teatro, assinalou Diogo Infante à agência Lusa.

Uma possibilidade que faz com que o também encenador da peça se sinta “muito feliz”, ainda que seja também uma tarefa de “muita responsabilidade”, argumentou.

“Porque embora este teatro não tenha o peso institucional de alguns teatros, tenho a sorte de a Carmen ter uma história com o Trindade”, observou Diogo Infante, acrescentando que a ideia de pôr em cena esta peça surgiu quando assistiu ao lançamento do último livro escrito pela atriz.

“Vozes dentro de mim”, o terceiro livro de memórias de Carmen Dolores, editado em 2017, foi o ponto de partida, ainda que Diogo Infante tenha ido “picar” elementos aos dois anteriores volumes da atriz que se estreou no teatro, no Trindade, em 1945.

Por seu lado, a atriz Carmen Dolores afirmou-se “surpreendidíssima” e sem saber até que ponto “vale a pena um espetáculo” a partir de textos que escreveu sobre a sua vida e carreira de 60 anos.