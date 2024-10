O ciclo começa com 'Um Poeta em Forma de Assim', uma visita guiada à cabeça de Alexandre O’Neill, criado por Malu Vilas Boas (encenação e interpretação) e Luís Leal Miranda (texto). A peça é um mergulho no universo do poeta, numa visita teatral pelos objetos desta invulgar “cabeça-museu”. Como funciona a Máquina de Fazer Poemas? E porque é que há um coração partido numa das prateleiras? O espetáculo vai estar em cena de 8 a 24 de novembro, com sessões para escolas e famílias.

Ainda a propósito desta visita ao museu que se esconde na cabeça de O’Neill, a Lavandaria e Luís Leal Miranda criaram uma exposição fantasiada de "Loja a Fingir do Museu Imaginário". Ao contrário do que acontece habitualmente, no entrepiso do LU.CA nada irá estar à venda, já que nesta loja de museu os souvenirs são apenas recordações. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, de 8 de novembro a 1 de dezembro.

O Ciclo O’Neill inclui ainda a oficina para famílias AlfabetO’Neill, por Ana Ribeiro, com sessões agendadas para 9, 16 e 23 de novembro. Apontada para crianças entre os 4 e os 6 anos, acompanhadas por um adulto, a oficina inspira-se nos “Divertimentos com Sinais Ortográficos” de Alexandre O’Neill, para desafiar os participantes a fazer desenhos com letras, brincando com o alfabeto mesmo sem o saber ler.

A programação online do Ciclo O’Neill vai regressar aos Poemas para Estes Dias, desta vez com dois poemas de Alexandre O’Neill, interpretados por Miguel Fragata e Pedro Mourão. Os vídeo-poemas foram ilustrados e animados por Eduarda Lima, contam com música de Philippe Lenzini, e vão estar disponíveis nos dias 6 e 20 de novembro nas plataformas digitais do LU.CA. A partir do primeiro dia do Ciclo, no Spotify do teatro vai ser possível ouvir a Playlist – Tomai Lá de O’Neill, uma seleção de Luís Leal Miranda com canções inspiradas livremente no poeta.