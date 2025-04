A peça é apoiada pelo Hospital Lusíadas Monsanto, nomeadamente a unidade especializada na saúde mental e neurológica com uma abordagem integrada cérebro-mente.

Nesta peça, a Doença de Alzheimer – problema de saúde neurológica com maior prevalência em Portugal – é colocada no centro do palco, juntando arte, saúde e cidadania, refletindo com sensibilidade e coragem a realidade que afeta cerca de 150 mil pessoas e famílias em Portugal, avança o hospital em comunicado.

Com encenação de Carla Vasconcelos e texto de Dr. João Lopes Dias (Radiologista do Hospital Lusíadas Monsanto), “O Amor Não Se Esquece, Afonso” é uma história baseada em experiências reais e com a interpretação de Luísa Cruz, João Fernandes e FF.

A narrativa centra-se em Maria, uma mulher diagnosticada com Alzheimer, e na sua relação com o irmão Frederico e o filho Guilherme, enquanto enfrentam juntos as adversidades da doença. Apesar das dificuldades, a peça reforça uma mensagem essencial: o amor é a única lembrança que persiste.

A peça vai estrear no dia 16 de abril e fica no Teatro Municipal Mirita Casimiro, em Cascais até 18 de maio. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui. Custam 20 euros.