Entre 5 e 29 de julho, o Museu de Lisboa - Teatro Romano, o palco mais antigo de Portugal, apresenta "A Comédia dos Burros" de Tito Mácio Plauto, numa encenação de Joaquim Horta.

Em comunicado enviado às redações, o encenador Joaquim Horta informa que esta peça é "uma comédia de enganos na qual encontramos situações e personagens características do teatro plautino: o jovem apaixonado desprovido de dinheiro; o pai rival do filho nos seus amores; a esposa colérica odiada pelo marido; a cínica, esperta e calculadora alcoviteira; e os escravos astutos, hábeis e mentirosos".

Já Lídia Fernandes, coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano, destaca que esta obra de Plauto, umas das vinte que se conhecem da sua autoria, "pode ser entendida numa perspetiva atual onde a cobiça, a humilhação, a mentira e ousadia se entrelaçam no espírito humano. No final, o homem é um joguete nas mãos dos deuses".

As comédias de Tito Mácio Plauto, um dramaturgo romano que viveu durante o período republicano, no século II a.C., estão entre as obras em latim mais antigas preservadas até hoje, quase todas adaptações de modelos gregos para o público romano.

Desde 2016 que peças de autores clássicos têm sido apresentadas anualmente, neste palco situado no coração de Lisboa para reviver a função para a qual este monumento foi edificado, há mais de 2000 anos. A Paz, de Aristófanes, apresentada em 2016 deu início ao teatro clássico no teatro romano de Lisboa. Seguiram-se o Misantropo, Édipo, Medeia, Antígona e Casina com encenações feitas, entre outros, por Tiago Vieira, André Murraças e Beto Coville e com a participação de um conjunto de atores que pisaram este palco.

Os vestígios do teatro localizam-se entre as atuais ruas de São Mamede e da Saudade. Edificado nos inícios do séc. I d.C. as estruturas arqueológicas permanecem, ainda hoje, visíveis a qualquer um.

A peça irá acontecer de 5 e 29 de julho com uma sessão todos os dias às 21:30. Os bilhetes já estão à venda com o custo de 6 euros e podem ser adquiridos aqui.