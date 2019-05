Ainda segundo o regulamento, a especialidade criada "deve conservar todas as propriedades organolépticas [características dos materiais que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como a cor, brilho, luz, odor, textura, som e sabor], e ser apresentada em doses individuais que não ultrapassem os 100 gramas".

As 10 especialidades finais "irão ser disponibilizadas em vários estabelecimentos comerciais, a indicar em breve, para que o público as possa provar e votar através da aplicação ‘Delícia do Porto', disponível no final de maio", lê-se na nota de imprensa da organização.

O resultado desta votação terá um peso de 30% no apuramento do vencedor e será adicionada ao voto do júri na Grande Final, que terá lugar, em princípio, a 20 de junho, acrescentou Olga Domingues.

O vencedor receberá um prémio monetário de dez mil euros e a abertura para participar nos eventos, feiras nacionais e internacionais, onde a especialidade criada venha a ser promovida.