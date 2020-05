Chegou quarta-feira, o dia em que já se estabeleceu um equilíbrio entre o início e o fim da semana. Assim, para avançar mais rapidamente para a sensação de sexta à noite, começamos com um evento nostálgico, um drive in.

A Fábrica Braço de Prata tem vindo a transmitir concertos online no seu Facebook e agora vai continuar a fazê-lo, mas com uma exceção: essa transmissão também irá passar a ser projetada nos muros do espaço exterior da Fábrica. E hoje é a noite de estreia.

Se deseja ter um programa fora de casa, este drive in é uma opção a considerar. Dado que o número de lugares de estacionamento é limitado, terá de fazer uma reserva, que inclui o pagamento de um bilhete, cujo valor é de cinco euros. Depois, só terá de ir à Rua da Fábrica de Material de Guerra, estacionar o carro no seu lugar e aproveitar o concerto, assim como a comida que também haverá disponível. Não se esqueça, o evento começa às 19h00. Saiba todas as informações, aqui.

Festivais

Festival Aveiro é Nosso

A que horas: 22h00

Onde: No Facebook “Aveiro é Nosso”

Nota: O Festival “Aveiro é Nosso” é uma iniciativa organizada pela Associação Académica da Universidade de Aveiro e visa celebrar a ideia de que “tudo o que é bom é feito na região de Aveiro”. Para o provar, o festival tem um cartaz composto por artistas de várias áreas: dança, gastronomia, música, teatro, entre outros. O festival decorre até 17 de maio e será apresentado pelo Jovem Conservador de Direita. Clique aqui, para ver o programa completo.

Festival de Literatura em Viagem

A que horas: 17h00

Onde: Nas páginas de Facebook do Festival, do Município de Matosinhos e da Biblioteca Municipal Florbela Espanca.

Nota: O Festival Literatura em Viagem, que irá decorrer até 17 de maio, tem como tema “Volta ao mundo em 80 viagens” e será discutido por diversas personalidades ilustres da literatura e não só. Entre elas destacam-se, Isabel Allende, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto ou Pedro Abrunhosa. Se não quer perder estas conversas, veja todas as informações sobre o festival, aqui.

Leituras

“Leituras de maio”

A que horas: 19h00

Onde: No Facebook e YouTube da companhia do Teatro da Garagem

Nota: O Teatro da Garagem organizou um ciclo de leituras, a partir dos textos de teatro selecionados pelo Comité Português da rede EURODRAM -Rede Europeia de Tradução Teatral. Para além de dar a conhecer estas obras dramáticas, este ciclo de leituras procura fomentar o debate “em torno das temáticas da tradução em Teatro”. “Caldarium”, de Sabrina Mahffouz é o texto que será lido e discutido hoje, mas não é único. Amanhã também haverá outra sessão de leitura. Saiba tudo, aqui.

Conferências

Ciclo de conferências “Os 200 anos de Lisboa Liberal”

A que horas: 18h00

Onde: No Facebook do Museu de Lisboa

Nota: Organizado pelo Museu de Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Comunidade Novos Estudos e Novos olhares e o EGEAC - Cultura em Lisboa, este ciclo de conferências visa, tal como o nome indica, ter uma visão mais aprofundada sobre os 200 anos de uma Lisboa liberalista. Estas conversas contam com diversos especialistas e estão a decorrer desde fevereiro. A conferência de hoje conta Jorge Custódio, docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, e falar-se-á sobre a Lisboa industrial que surgiu durante o Vintismo. Para saber mais sobre as restantes conferências, clique aqui.

Conversas

Conversas digitais “Remotamente Interessantes”

A que horas: Terão início entre a as 19h00 e as 19h30

Onde: No site, Facebook e Instagram da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Nota: A Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou um novo ciclo de conversas digitais, o “Remotamente Interessantes”. Neste ciclo, o economista e autor do podcast “45 graus”, José Maria Pimentel, irá entrevistar diversas personalidades, que terão de partilhar com os espetadores um top cinco de escolhas pessoais, em áreas como a história, a filosofia, a música ou a gastronomia. A conversa de hoje é sobre os “Cinco filmes deste século que vamos continuar a ver no próximo” e contará com a presença de Rui Pedro Tendinha.

"A Conversar É Que Os Gappers se Entendem"

A que horas: 18h30

Onde: Na plataforma Zoom. Os detalhes serão dados, mediantes inscrição, que pode ser feita aqui

Nota: "A Conversar é que os Gappers se Entendem" é um ciclo de talks destinadas a todos aqueles que estejam a pensar fazer um Gap Year. É uma iniciativa da Gap Year Portugal e visa “dotar os jovens com ferramentas e dicas que lhes permitam tirar o maior partido das suas viagens futuras”. Hoje começa a primeira talk e será sobre o orçamentos e poupanças, um dos tópico, que, segundo a Gap Year, "mais dor de cabeça traz aos gappers". Veja o programa completo deste ciclo de conversas, aqui.