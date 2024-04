Aninhada no Oceano Atlântico, Tenerife é uma ilha conhecida por ser um paraíso com uma beleza natural muito própria. Mas debaixo desse manto holístico inegável encontra-se uma outra realidade: um parque de diversões a céu aberto para os entusiastas do desporto, que procuram aventura e adrenalina.

Tenerife goza de um clima subtropical, com temperaturas amenas durante todo o ano, o que convida às atividades ao ar livre em praticamente qualquer altura. Independentemente da preferência recair por experiências em terra ou na água, seja um experiente da aventura ou alguém que apenas procura apimentar as suas férias com um pouco de emoção, Tenerife tem algo para todos viverem.

Portanto, se está à procura de um destino de férias que tanto dá para saborosas sestas preguiçosas no areal como para a aventura mais agitada na natureza, prepare as botas de caminhada e o fato de banho, pois o que não falta são desafios para o seu espírito indomável à la Tom Cruise e para que se deixe levar pela atmosfera da ilha que desperta emoções.

Os trails e vista do Teide

A diversidade do território de Tenerife é um dos seus grandes trunfos, não havendo "um palco principal". Há, na melhor das hipóteses, vários palcos, que espelham um local cheio de contrastes. Ou seja, um pôr do sol pode ser saboreado de várias maneiras e cada uma delas num cenário diferente. Pode ser na praia, junto ao mar, a relaxar; pode ser na montanha, bem lá no alto, em jeito de recompensa por uma etapa de esforço.

Neste último caso, para os atletas de trail e da aventura, o deslumbramento chega em várias doses e é garantido pelo mais alto chamariz da ilha: o imponente vulcão Teide, o mais alto do Atlântico e ponto mais alto da ilha, a 3.715 metros de altitude, situado no coração do Parque Nacional do Teide, património da UNESCO.

É por lá que passam trilhos que são um sonho para quem gosta de corrida e de verdadeiros desafios à resistência. Afinal, quantos percursos existem que começam numa costa da praia, passam por cones e rochedos vulcânicos, permitem uma paragem no topo, e depois descem vertiginosamente através de pinhais e recantos de florestas de loureiros até chegar a beira-mar do outro lado?

A comunhão com a natureza em duas rodas

Para tirar total proveito das paisagens da ilha, porque não planear uma visita a duas rodas e aproveitar o clima convidativo? Tenerife enche as medidas dos que simplesmente adoram a liberdade.

A qualidade do asfalto, a diversidade das estradas e as curvas sinuosas da montanha junto ao mar vão fazer as delícias de qualquer motociclista. A verdadeira jóia da coroa desta aventura, contudo, é a rota pela TF-21 até ao cume do Teide. É uma daquelas experiências em que a fama do pico mais alto de ilha galga fronteiras por uma razão: é difícil de replicar a sensação de estar a pairar entre as nuvens, num mar branco que se estende até onde a vista alcança.

Ciclismo de carretera platanera Los Silos. créditos: Turismo de Tenerife

Para os amantes do ciclismo, há uma grande variedade de caminhos para explorar, desde os passeios costeiros mais calmos até às subidas desafiadoras do Teide.

A ciclovia da Costa Adeje é perfeita para um passeio relaxante com vista para o mar, ao passo que os adeptos do BTT podem aproveitar dos circuitos de montanha para apreciar a fauna e flora riquíssima que cobre as ladeiras do vulcão numa viagem, por exemplo, até ao Observatório de Izaña, a 2.300 metros de altitude.

Em ambos os casos, existem tours e agentes especializados que organizam e alugam bicicletas topo de gama, convencionais e elétricas, para que não tenha de se preocupar com nada. Só pedalar e apreciar a viagem!

Aventura nos mares

O clima ameno que banha Tenerife significa que se pode desfrutar da costa e do mar durante todo o ano. A temperatura no verão tende a rondar os 26-30 graus, dependendo da zona, e cerca de 22-26 graus no inverno. Um luxo difícil de resistir.

Já o mar, como tem a influência das correntes quentes provenientes do Golfo do México a sul e de águas ligeiramente mais frias a norte, tem um apelo que vai muito além de uns bons banhos: o mergulho e o snorkel!

Os recifes coloridos, a vida marinha e as formações vulcânicas únicas da ilha sob as ondas garantem uma aventura aquática inesquecível, quer ao mergulhador explorador mais experiente, quer ao principiante curioso que quer nadar ao pé das tartarugas.

Mas não só. Ao visitar Tenerife, fica também aberto às inúmeras possibilidades em matéria de desportos náuticos. Eis algumas atividades recomendadas:

Windsurf, Wakeboarding, Kitesurf e Wing foil, para os amantes da adrenalina



Tenerife é um destino de sonho por muitas razões, mas não é nenhuma hipérbole vender a ilha como a capital espanhola do Windsurf. A praia de El Médano é conhecida internacionalmente pelas suas condições ideais, com mais de 300 dias de vento por ano, propícias à prática não só do Windsurf mas também do Kitesurf, Wakeboarding e do Wing foil.

Surf e Bodyboard, para quem quer desafiar as ondas

Repartidos pelas costas Sul e Norte, a ilha é pontilhada por 33 spots para a prática de Surf e Bodyboard. O swell é uma constante (significa que há quase sempre boas condições para surfar) e há vários tipos de ondas para garantir que a prancha não fica no areal ou debaixo do braço. A esquerda da Playa de Las Américas é um monumento natural reconhecido, assim como as grandes ondas de Punta Blanca garantem que a adrenalina flui a 200%.

Adrenalina dos céus

Para o coração que anseia por uma aventura mais arrojada, refira-se que Tenerife é um local muito cobiçado para a prática do parapente. No fundo, é ver do céu o melhor das paisagens das costas do Sul e do Norte e do Parque Nacional do Teide.

O melhor: há agências especializadas que lidam com as preocupações e com a parte da segurança. E não é preciso requisito ou treino especial: só ser maior de idade e vontade de desfrutar da emoção. Os instrutores credenciados e certificados encarregam-se do resto.

Já as fotos incríveis que se tiram durante o voo depois tratam de eternizar o álbum de memórias.



Para os bravos das caminhadas

Para quem gosta de conhecer os locais que visita a pé, a jornada até ao topo do Teide impressiona a cada passo. Não só pela flora e pelos magmas e mantos de lava vulcânicas de todo o cenário, mas também pelo desafio que coloca. Aos mais experientes, o roteiro Montaña Blanca - Pico del Teide pode ser altamente aliciante. Seja pela aventura em si, seja pela paragem obrigatória ao final de tarde no miradouro de Las Narices del Teide para desfrutar do por do sol no horizonte, num mar de nuvens a mais a mais de 2.000 metros de altitude.

Mas há muito por onde andar sem ser para vislumbrar o Teide. Visitado o cume de Tenerife, existem muitas outras paragens a merecer atenção da sola das suas botas, como os trilhos de Anaga. Ficam longe da confusão turística, passam por desfiladeiros, têm vistas panorâmicas para o mar ou vão dar caminho até aldeias com monumentos históricos que refletem as origens e influências da ilha.

Igualmente imperdível para qualquer pessoa, mas especialmente para os fãs da descoberta e das caminhadas na natureza, é também o verde dos Bosques de laurissilva. Especialmente os mais extensos, situados no Parque Rural de Anaga e no Parque del Macizo de Teno: é um forte contraste com as paisagens vulcânicas! A sua paisagem diversificada transborda de vida, e oferece uma escapadela rejuvenescedora que vai além dos trilhos mais conhecidos. Perfeito para quem gosta "de se perder" (ou de correr).