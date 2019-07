“De 26 a 28 de julho o ‘Termas Jazz Experience’ oferece uma vasta programação de concertos, ‘sunset sessions’, ‘workshops’, ‘street food’ e espaço ‘music kids’. Um novo conceito que pretende dinamizar a estância termal e proporcionar momentos de descontração à beira-rio”, explicam as Termas de São Pedro do Sul, num comunicado.

Durante os três dias do “Termas Jazz Experience” é possível estar em contacto com este estilo musical durante a tarde, através das várias iniciativas e, ao final de cada um dos dias, é possível assistir a dois concertos, um às 18:00 e o outro às 22:00.

Na sexta-feira sobem ao palco os músicos de Duplo Sentido e, mais tarde, os Terylene; no sábado o palco da tarde é do Paulo Lima Trio, que conta com a participação de Lauren e, à noite, é do Ciro Cruz Quartet. No último dia, o Elmano Coelho Trio encerra o fim de semana, depois de uma Dj Jazz Session.

O programa justifica que esta estância termal “associa a saúde e o bem-estar a iniciativas culturais e musicais de excelência” e, por isso, apresenta “sete dias de animação, entre julho e agosto, numa programação diversificada onde a melodia do jazz, o fado e a música portuguesa se misturam com o som do rio e o verde da natureza”.

No último fim de semana de agosto, “a água e a música continuam a ser o mote para o evento do ano” nas termas, assume o comunicado de imprensa, com a realização do “Festival da Água” que conta com João Pedro Pais, Kika Cardoso e a fadista Sara Correia.

“No último dia, 01 de setembro, realiza-se o ‘Aqvasunset’, junto às margens do Rio Vouga, entre as 19:00 e as 21:00 e, ao fim da noite, o tradicional espetáculo pirotécnico vai encher de cor e música as águas do Rio Vouga”, lê-se.