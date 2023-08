“L´aventure invisible” e “Orlando e Mickael”, com textos do realizador sueco, são as peças de artes performativas em coapresentação com a BoCA que, dias 09 e 10 de setembro, abrem a programação de artes performáticas do TBA, segundo a página do teatro na Internet.

A 16 de setembro é a vez da música quando em palco estiverem Pierre Bastien, Vuduvum Vadavã e Cire Ndiaye, enquanto a 29 de setembro e 1 de outubro estará em cena o projeto de Teresa Silva “Por motivo de forma maior”, e no dia 30 de setembro e 1 de outubro haverá uma performance de Nicole Gomes, “Cinza”.

O espetáculo “Poperópera Transatlântica”, uma criação de Mexa, com dramaturgia de João Turchi, a representar dias 7 e 8 de outubro, uma conferência-performance de Jacob Wren, dias 13 e 14 de outubro, e um concerto com o baterista Gabriel Ferrandini e a saxofonista Lotte Anker, a 20 de outubro, são também propostas do TBA para o último trimestre de 2023.

Uma performance da desenhadora de luz Leticia Skrycky, de 26 a 28 de novembro, um concerto pelo pianista Simão Costa, a 4 de novembro, e a performance “Whitewashing”, por Rébecca Chaillon, dias 10 e 11 de novembro, são outros dos espetáculos previstos para o Teatro do Bairro Alto.

“A missão”, uma peça de Heiner Müller, é a base da peça “A missão da missão” que o coletivo Aurora Negra apresenta de 7 a 10 e de 13 a 16 de dezembro naquele teatro lisboeta.

Com tradução de Maria Adélia da Silva Melo e Jorge Silva Melo, “A missão da missão” põe em palco a terceira criação do coletivo Aurora Negra.

Cleo Diara, Isabel Zuáa e Nádia Yracema criaram e dirigem aquele texto de Müller, num espetáculo em que construem uma “revolução feminina e negra de sete mulheres em ciclos constantes de esperança”, segundo uma pequena apresentação da peça disponibilizada pelo TBA.

Em 21 de dezembro, Jovens do Hungo e Bonga protagonizarão o último espetáculo de 2023 no Teatro do Bairro Alto.

A programação completa do TBA para o último trimestre de 2023 pode ser consultada em aqui.