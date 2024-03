Que se abra a melhor garrafa de vinho lá de casa e se assuma uma posição confortável no sofá: há toda uma aventura de gangster saristocráticos no streaming para nos galantear. Esta dá pelo nome de "The Gentlemen: Senhores do Crime: A Série", estreou no dia 7 de março na Netflix e mergulha no universo criado por Guy Ritchie em 2019, mas com um novo elenco e uma nova história.

Theo James ("The White Lotus") assume o papel principal como Eddie Horniman, filho de um aristocrata inglês e uma espécie de James Bond da ONU — que, a meio de uma missão das Nações Unidas, recebe a notícia de que herdou a enorme mansão da família. O que Eddie não desconfia é que a herança alberga um império de erva de um temível gansgter. Pior: está longe de imaginar que vai ter de lidar com a filha do dito gangster, a implacável e sedutora Susie (Kaya Scodelario), que comanda o dia a dia de toda a operação.

O resultado desta herança inesperada são oito episódios repletos de ação, humor negro e personagens banhadas a carisma (e que falam pelos cotovelos e de forma apressada). Ou seja, algo bem ao estilo daquilo que Guy Ritchie nos habituou e que encaixa de forma perfeita na fórmula da Netflix (no podcast explicamos como e porquê).

Na rubrica Créditos Finais, falámos sobre "Subida Infinita", o novo álbum dos Capitão Fausto, de Herman José (que festejou recentemente os 70 anos), The Girls on the Bus (HBO Max) e Road House (Prime Video).