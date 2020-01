A série intitula-se "The Prince" ("O príncipe") e será desenvolvida por Gary Janety, um dos guionistas dos desenhos animados "Family Guy" e que através da sua conta na rede social Instagram faz comentários ácidos sobre sobre a família real.

A nova produção terá como base as reações do filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, e apresentará personalidades importantes da sua vida como a "sua moderna tia Meghan e o seu tio Harry", informou a HBO, sem indicar a data da estreia.

O anúncio da produção acontece poucos dias após Harry e Meghan decidirem abandonar seus papéis como membros da família real britânica.

Na sua conta no Instagram, na qual possui cerca de 880 mil seguidores, Gary Janetti publica também regularmente memes do príncipe George, de seis anos.

Numa publicação recente Janetti colocou uma reportagem sobre a decisão de Harry e Meghan de abrir mão dos seus títulos de nobreza com um meme de George atónito com o seguinte texto: "Oh, meu Deus! Serão... pessoas".

A animação contará com as vozes dos atores Orlando Bloom, Alan Cumming e Tom Hollander.