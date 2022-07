"The Rehearsal", série que estreou recentemente na HBO Max e foi tema central do último episódio do nosso podcast, explora um pouco esta possibilidade. E o João Dinis e o Miguel Magalhães embarcaram numa conversa para tentar descobrir se vale ou não a pena rebobinar alguns aspectos da nossa vida para reduzir as incertezas que nos apoquentam.

Criada por Nathan Fielder, marca o regresso à televisão do autor de "Nathan for You", série "documental" que também protagoniza e na qual "dá vida" a um consultor pronto a salvar pequenas empresas em apuros (com ideias absurdas). Fielder é especialista em levar qualquer situação, por mais tola que seja, para território extremamente incómodo. No entanto, fá-lo de uma maneira mordaz, criticando de forma inteligente precisamente o "mundo" que está a fazer troça.

Em "The Rehearsal", que é escrita num estilo "documental-a-gozar-que-parece-real-mas-que-não-é", Fielder é agora um "Diretor de Ensaios" desconfortavelmente engraçado, que pretende ajudar pessoas através de meticulosas encenações do seu quotidiano. Como? Simulando, literalmente, conversas e situações da sua vida real com atores profissionais a fazer de amigos ou familiares para que quando for a "valer" não existam surpresas desconfortáveis.