É um regresso muito aguardado pelos fãs., os The Strokes sobem ao palco NOS no dia 11 de julho.

Regresso aos palcos, com vários concertos já marcados para a Europa, e aos discos. Julian Casablancas, o carismático frontman da banda nova-iorquina, já anunciou que o novo registo sairá ainda este ano. Dele ainda só se conhece 'Ode To The Mets' , tema revelado na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro.

“Descongelámos e estamos de volta”, anunciou Julian Casablancas num concerto na passagem de ano. O novo álbum será o sucessor de "Comedown Machine" (2013).

Este será o terceiro concerto da banda em território nacional, depois das presenças na edição de 2006 do Lisboa Soundz Festival e na edição de 2011 do Super Bock Super Rock.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

Este é o cartaz do NOS Alive:

8 de julho

Palco NOS

Kendrick Lamar

Jorja Smith

Palco Sagres

Black Pumas

9 julho

Palco NOS

Taylor Swift

Alt-J

Lumineers

Khalid

Palco Sagres

Parov Stelar

Seasick Steve

Inhaler

London Grammar

10 julho

Palco NOS

Faith No More

Billie Eilish

Cage the Elephant

Finneas

Anderson.Paak & the Free Nationals

Palco Sagres

Angel Olsen

Caribou

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers

11 julho

Palco NOS

Da Weasel

Two Door Cinema Club

HAIM

The Strokes

Palco Sagres

Wolf Parade

Parcels