Cerca de um ano depois do lançamento do disco “A Procura”, Tiago Bettencourt apresenta-o no Coliseu da capital, num concerto 360º. "Este disco, como é assim mais calminho, acho que merecia um sítio mais pequeno, que desse para criar um ambiente mais bonito”, explica. Esse ambiente, mais intimista, será proporcionado pelo palco no centro da arena e com o músico no meio do público. O concerto, será "um resumo não só deste álbum [“A Procura”], mas das coisas que tenho vindo a fazer desde a última vez que fomos ao Coliseu”, acrescenta.

O Coliseu de Lisboa é um espaço que Tiago Bettencourt conhece bem — esta será a terceira vez que o pisará em nome próprio. E brinca, em conversa com o SAPO24: "O Coliseu é sempre bom para o ego”.

É? Então e a Altice Arena, perguntamos. "Acho que a música que faço não me vai dar a oportunidade de algum dia encher a Altice Arena, se der, ótimo", diz.

Porquê? ”O lado comercial da música está a ficar cada vez mais agressivo, mais vazio. E há determinados sacrifícios que há que fazer no repertório para chegar a determinados sítios. E eu serei incapaz de fazer esses sacrifícios”, responde.

"Quando [a música] deixar de ser uma descoberta vou para outra profissão. Preciso de estar sempre a mudar, de estar sempre a perceber para onde é que a minha música pode ir. Óbvio que sei que vou ter sempre um estilo próprio, que vou estar sempre a descobrir outras maneiras existem de fazer boas canções e de reinventar o conceito de fazer canções”.

Tiago Bettencourt recua ao início do milénio para deixar uma crítica à indústria musical nacional de hoje. "Acho que se tivesse aparecido [hoje] com a música que faço ia ser um bocado difícil furar o mercado que existe".